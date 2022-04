VIDEO: Poe vídal přízraky a démony. Laterna magika je dostane na jeviště

Hlavními tvůrčími osobnostmi připravované novinky jsou režisérka a choreografka Lenka Vagnerová, výtvarník a hudební skladatel Ivan Acher a scénografka a kostýmní výtvarnice Eva Jiřikovská. Inspiraci čerpali z několika povídek Edgara Allana Poea, které tvoří základní dramaturgickou kostru inscenace.

„Krásu jeho textů vnímám jako jeden z vyjadřovacích prostředků tvořících koncept, a to významově i zvukomalebně. Některé povídky jsou více příběhové, některé jsou překrásným sdělením emoce a atmosféry,“ uvažuje režisérka Vagnerová. „Poe uměl mistrovsky popsat postavy a jejich pocity, krásu, strach, zoufalství, ironizovat lidské charaktery či nesmyslnost lidského konání, sepsat filozofická zamyšlení nad bytím samotným. Není nutno popisovat Poeův život, to ani nebylo naším záměrem. Při čtení Poea zjistíte, že je jeho život obsažen v jeho tvorbě. A skrze ni se o něm dozvíme to nejpodstatnější,“ dodává k celkovému vyznění multimediálního divadelního díla režisérka.

Pro inscenaci tvůrci oživili trik z poloviny 19. století, takzvaný Pepper’s Ghost Effect, což byl jakýsi předchůdce hologramu. „Tento trik se téměř protnul s životem Poea. Díky této iluzi, jejíž podstatou je odraz herce nasvíceného pod jistým úhlem, dostanete na jeviště ducha. Poe viděl přízraky, démony a přeludy téměř v každé své povídce, měl fantastický talent na popis bizarní fyziognomie postav, což bylo pro nás mimo jiné i hlavní inspirací pro tvorbu kostýmů. Poeova imaginace je ohromná, a proto je pro nás tato iluze zajímavá, současně úzce souvisí s dobou Poeova života,“ vysvětluje Vagnerová.

„Po nějakém měsíci měsíci a půl to vykrystalizovalo do podoby, že inscenaci postavíme na třech povídkách. Sem tam uhýbáme do odkazů na jiné povídky,“ přibližuje herečka Tereza Marečková, která si stejně jako Vladimír Javorský zahraje roli spisovatele. Ondřej Vinklát si pak zahraje všechny zbývající role.

Premiéru novinky plné působivé choreografie chystají na čtvrtek od 20:00 na Nové scéně Národního divadla.

Není bez zajímavosti, že novinku inspirovanou dílem Edgara Alana Poea letos připravilo taktéž malé pražské divadlo D21, své Pohřben zaživa hraje už od března.