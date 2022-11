VIDEO: V novince Laterny magiky se na jeviště vracejí vysloužilí tanečníci

Novinka Laterny magiky bude opět nadžánrová. Kromě tanečníků zde totiž účinkují také vzdušní akrobaté, akrobatka na laně, mim a hadí žena. Dojde prý i na breakdance. „Takové představení je velice těžké nazkoušet už proto, že spojuje dohromady téměř neslučitelné disciplíny. Ale to nás právě zajímá,“ vysvětluje dramaturgyně novinky Hana Strejčková.

Tvůrci v čele s uměleckým šéfem scény Radimem Vizvárym novinku zkoušeli skoro tři měsíce. „Je to pohybově vizuální báseň. Pro mne jde o galerii tělesnosti, kde zkoumáme i limit fyzična,“ popisuje Vizváry. „Na scéně se objevují tři generace umělců. Metaforou proměny krajiny je pro mne čtvero ročních období. Pokud žijeme třeba osmdesát let, vidíme tento cyklus několikrát. Zároveň mne zajímalo vidět detail našeho těla právě v analogii krajiny. To si mnohdy neuvědomujeme,“ pokračuje Vizváry.

Tento základní koncept proto na jeviště přivádí zástupce tří generací od malé holčičky, přes akrobaty na vrcholu sil až k tanečníkům v seniorském věku. Diváci proto uvidí stále spolupracovníci jako je mim Matěj Petrák a akrobat Jindřich Panský. Dále pak třeba hadí ženu Anaëlle Molinario z Francie nebo tanečníka breakdance Kristiána Mensu.

Nejstarší generaci zastupují sedmdesátník Josef Kotěšovský a šedesátnice Zuzana Hrzalová, dlouholetí členové souboru Laterny magiky, kteří se tak symbolicky ještě jednou vracejí na svou domovskou scénu. „U zralých tanečníků nejsou podstatné špičkové výkony, jejich dovednosti jsou po mnoha letech zkušeností vryty do jejich tělesného výrazu a vyzařují tak silné charisma. Jejich gesty a pohybem promlouvá duše naší Krajiny těla,“ přemýšlí Vizváry.

Laterna magika v této inscenaci navíc zcela opouští tradiční princip projekce na filmové plátno, které nahradí jedenáct LED obrazovek. Novinka má premiéry ve čtvrtek 10. a pátek 11. listopadu na jevišti Nové scény pražského Národního divadla.