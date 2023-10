Samotě se netřeba vyhýbat, přemýšlí Vizváry. Stal se Mimem na Měsíci

Jak byste na svou práci nalákal diváka, který si pod slovem pantomima představí akorát tak namaskovaného klauna, co rukama naznačuje neviditelnou zeď?

Pantomima neznamená jen gesta a napodobování reality, to je opravdu klišé. Mim dnes používá celé své tělo k vyjádření téměř nekonečné škály pocitů a nálad, dokáže nejen ztvárnit různé situace, ale především cestou nonverbálního divadla zprostředkovat a nabídnout vnitřní prožitek. Když se setká s citlivým divákem, může mu otevřít úplně nový svět. Pantomima navíc nabízí univerzální jazyk, kterým můžete říci téměř cokoliv.

Dnes jde o moderní divadelní žánr, který dokáže hovořit i o vážných současných tématech. Kdybych měl přiblížit svou práci, je to lyrická pantomima, Boris Hybner ve mně totiž hned na počátku mých studií rozpoznal typ Pierota. Diváka zvu, aby pantomimě otevřel nejen své oči, ale i srdce a duši. A mimochodem klaun a mim není totéž, ale to bychom se pouštěli moc do detailů.

Co všechno byste rád novinkou Mime on the Moon vyjádřil?

Měsíc je metaforou člověka, který stojí stranou společnosti, a tak má na svět a dění v něm jiný úhel pohledu. Je jím mim s duší Pierota, který má možnost ze své imaginární reality shlížet na realitu světa našeho a nastavovat jí zrcadlo. Jako tvůrce si z tohoto nastavení beru i jinou perspektivu pro práci s technikou pantomimy, která může být čistá a klasická, ale zároveň se vyvíjí. Divákům chci ukázat právě čistou pantomimu bez nánosů jiných žánrů, nabídnout její lyrický svět.

Pokud jde o osamělého Pierota, chtěl bych prostřednictvím této postavy ukázat, že samota jako taková není špatná nebo negativní, že není potřeba se jí vyhýbat, že je dokonce prospěšná. Měsíc je cesta k sobě a mim hledá v měsíci záři života. Noc je temná, ale díky Měsíci se máme proč dívat nahoru na nebe. Můžete to chápat doslovně, anebo také jako metaforu. Nocí duše si čas od času prochází každý. Je potřeba vidět světlo Měsíce.

Mime on the Moon prý čerpá z tradičních i moderních pantomimických děl. Z čeho (či koho) jste přesně vycházel?

V inscenaci neuvidíte žádné existující konkrétní etudy, ačkoliv mě ovlivnila řada osobností. Letos slavíme 100 let od narození nejslavnějšího francouzského mima Marcela Marceaua, jehož vliv byl celosvětový, a já sám stále čerpám z odkazu Borise Hybnera. Na rozdíl od Sóla ale tentokrát nepracuji s jednotlivými etudami ani s výrazně odlišnými styly. Mime on the Moon je mnohem více lineární inscenace s jednotnou dramaturgií, na jevišti jsem to stále já – mim lyrického typu, který prochází různými situacemi a vidí různé příběhy, ale nemění identitu. Odkaz mých uměleckých předků si nesu ve svém těle. Můj projev je však současný.

Po jak dlouhé době uvádíte vlastní show?

Naposledy jsem uvedl jako sólovou inscenaci v roce 2018 VIP, kdy jsem propojil pantomimu s iluzionistikou. Zároveň přišla větší spolupráce s Losers Cirque Company, poté otevření divadla BRAVO, ve kterém ale už nepůsobím, do toho covid a před třemi lety nabídka z Laterny magiky. To ale frekvenci projektů neovlivňuje.

Odmlka tedy nebyla způsobena prací pro Laternu magiku?

Práce v Laterně magice mi samozřejmě nebrání v tom, abych tvořil i sám, protože tvorba je pro umělce vnitřní potřebou a nemůže bez ní být. Nejsem ale typ tvůrce, který by sypal nové projekty z rukávu. Nejdřív ve mně musí pevně uzrát téma, musím se rozhodnout, jakým způsobem budu využívat a kam chci posunout techniku pantomimy, dlouho se zabývám dramaturgickou výstavbou a rešeršemi, dlouho hledám nový pohybový materiál. Navíc mám rád, když inscenace může dozrát. To, co se vám v jednu chvíli zdá jako skvělý postup, může po pár měsících přestat dávat smysl. Chci být autentický, ale také chci představit práci, za kterou si budu stát.

Jak svou dosavadní práci v Laterně hodnotíte?

Na to by měl odpovědět spíš nezávislý analytik než já sám. Ale myslím, že se mi daří realizovat záměr, se kterým jsem do Laterny přišel. V mé představě a koncepci byla Laterna magika nejen multimediální, ale také multižánrové divadlo, otevřené různým divadelním druhům, které se spojí v jedné inscenaci jako nástroje v souzvuku. Věřím, že nové inscenace takové jsou, a pokud mají i rozporuplné ohlasy, je jen dobře, že se o Laterně magice dnes více píše a mluví. Chtěl jsem ji otevřít novým skupinám diváků, což se myslím povedlo například díky inscenaci BatoLaterna, která s divadlem seznamuje děti již od půl roku věku. Bienále Laterna Fest přivádí hosty a inspiraci ze zahraničí, konfrontuje nás se současnou tvorbou. Návštěvnost Laterny magiky se pohybuje stabilně kolem 90 a více procent, takže myslím, že můžeme být spokojení. Stále je na čem pracovat a objevují se nové výzvy.

V Laterně magice se hodně pouštíte do využívání moderních technologií. Kam vás tento přístup posunul?

Práce s multimédii je fascinující v tom, že zároveň dává nové příležitosti a zároveň vytváří omezení, která ale tvůrce posouvají. A teď nemyslím jen na finanční prostředky, když si nemůžeme dopřát ty nejmodernější technologie, jaké bych si třeba přál, a musíme dělat kompromisy a improvizovat. Když je například jevištní akce vázaná na projekce, je to vizuální složka, která určuje rytmus představení. U Laterny magiky bylo kdysi běžné, že se každá akce řídila na vteřinu přesně zvukovou stopou. Nebo při použití technologie motion capture jsem si uvědomil, že k ní musím přistupovat jako k jevištnímu partnerovi a přizpůsobit se jí, trvalo mi dlouho, než jsem s ní přestal zbytečně „bojovat“.

Objevil jste nějaké nové postupy, které nyní využíváte v novince?

V nové inscenaci jsem se od multimédií naopak úplně oprostil, i od stop jiných žánrů. Na jevišti jsem sám jen se svým tělem, vrátil jsem se k čisté pantomimě a k minimalistickému gestu. Je to vlastně přímý opak Laterny magiky. Laterna magika je dialog mezi technologií a člověkem, v pantomimě je jen ta lidská rovina a dialog řemeslem.

Jaké máte s Laternou další plány?

Ještě teď na podzim uvedeme nový projekt v rámci festivalu Signal a v listopadu nás čeká premiéra Valérie a týdne divů, autorského divadla podle černého románu Vítězslava Nezvala, na jaře druhý ročník festivalu Laterna Fest. Čekáme hosty například z Austrálie, z Japonska a Španělska a jednáme s umělci z Maďarska. Na sezonu 2023/2024 chystáme premiéru na prosinec 2024, rád bych přizval zahraničního režiséra, ale dokud nemám potvrzené jméno, nebudu raději nic prozrazovat. Další plány mám, ale není rozumné o nich mluvit, protože je nejasná a nejistá situace v souvislosti s rekonstrukcí Nové scény.

Stál jste u obnovy Branického divadla, dnešního Divadla BRAVO. Ještě se zde nějak angažujete?

Jsem rád, že se povedlo divadlo v Braníku revitalizovat a dát mu nový život. Ale dramaturgicky si už žije vlastním životem a je to přirozené, spolupráce vznikají a zanikají, tak to v uměleckém světě chodí. Musím říci, že práce v Laterně magice a výuka na HAMU mi zaberou téměř veškerý čas, a pokud se chci věnovat ještě i své vlastní tvorbě, na chodu další divadelní scény bych se s čistým svědomím podílet nemohl.