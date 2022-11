Hvězdné války pro východní Evropu, láká Tereza Dočkalová na sci-fi Spáči

„Samotnou mne před začátkem zkoušení zajímalo, jakým způsobem se dá sci-fi na jevišti dělat,“ přiznává herečka Tereza Dočkalová, která se objeví v jedné ze tří hlavních rolí. „Jako žánr je totiž sci-fi totálně filmová záležitost – jak se tedy vyhnout tomu, aby člověk nedělal film na jevišti a dílo mělo divadelní hodnotu?“ ptá se herečka. Odpověď ale nachází v samotném tématu novinky.

„Spáči se sice odehrávají v roce 2109, téma je ale pořád stejné. Celé to pojednává o neschopnosti člověka převzít zodpovědnost za dnešní svět. Nebo tedy zde za svět budoucí. Je to až čechovovské téma, to se tam autorovi Mariovi Ivaškevičiusovi podařilo vměstnat,“ vysvětluje Dočkalová, když zmiňuje jméno litevského autora hry. „Žánrově to jsou vlastně takové Hvězdné války pro východní Evropu,“ dodává.

Dočkalová se zde objeví po boku Venduly Fialové a Barbory Kubátové. „Hraji jednu ze tří sester, čímž zase trošku narážíme na Čechova. Moje vědkyně a lékařka Maria se snaží dotáhnout projekt Údolí nesmrtelnosti. Pokud se jí to podaří, bude schopna transplantovat vědomí jednoho člověka do těla jiného. Což úzce souvisí s její nenávistí vůči sobě samé,“ popisuje roli.

Tři sestry i Višňový sad

Téma tří sester neodkazuje na ruského klasika náhodou. „Řekla bych, že je to přímá narážka. Celou dobu se o tom takto bavíme,“ souhlasí herečka. „Je to zároveň postavené trochu podobně jako Višňový sad ve smyslu nárazu dvou světů. Či dvou generací, z nichž jedna ustupuje té druhé a je v takové prapodivně zasněné letargii. Druhá generace nastupuje a přitom nepřináší žádná nová nebo lepší řešení,“ přemýšlí Dočkalová.

„Vypovídáme taktéž o určitém generačním rozdílu, kde se zástupci mladší generace snaží seč mohou se světem nějak pohnout. Ovšem ti starší, protože si sami pamatují válku, raději nedělají nic, aby už hlavně žádná další nebyla,“ dodává k ději a poselství Spáčů.

Novinku v Divadle pod Palmovkou režíruje rumunská divadelnice Catinca Drăgănescu. „Dostala se k nám prostřednictvím přehlídky Palm Off Fest, kde byla minulý ročník uvedena její inscenace Zlatý drak. Přišla i s projektem spolupráce s evropskými divadly Face to Face, skrz kterou jsme zde udělali kus romeo&julie2022,“ popisuje Dočkalová.

I zmíněný kus romeo&julie2022, kde Dočkalová taktéž hraje, na Palmovce režírují rumunští tvůrci. „Jeden z dalších režisérčiných projektů byli i Spáči, kteří našeho ředitele Michala Langa oslovili natolik, že je u nás chtěl nastudovat i mimo akci Face to Face,“ dodává Dočkalová.

Vedle tří zmíněných hereček se ve Spáčích mohou diváci těšit třeba na Ondřeje Veselého, Martina Hrušku, Dennyho Ratajského či Martu Drastíkovou.

V této sezoně plánuje Divadlo pod Palmovkou ještě premiéru nového nastudování Snu noci svatojánské v režii Michala Langa.