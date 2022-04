Otrávený agent. Plesl, Trojan a Melíšková zmapovali Litviněnkovu smrt

Režisér Havelka si příběh vraždy ruského agenta v britském exilu Alexandra Litviněnka osahal už v Dejvickém divadle, kde v roce 2017 uvedli Vraždu krále Gonzaga s Martinem Myšičkou v hlavní roli. Právě tato inscenace stála za vznikem aktuální audiosérie.

Seriál Agent slibuje detailně zachycuje dění od momentu, kdy na podzim roku 2006 Litviněnko vstoupil do lobby hotelu Millennium, až po okamžik, kdy podlehl otravě radioaktivním poloniem. Mimo jiné ovšem přibližuje celý Litviněnkův příběh. Včetně souvislostí vedoucích k tomu, že bývalý agent KGB a později FSB emigroval do Velké Británie poté, co se postavil proti svým tehdejším nadřízeným v čele s Vladimírem Putinem a obvinil je z nájemných vražd, vydírání a korupce.

Hlavní role Alexandra Litviněnka se zhostil Jaroslav Plesl, jeho ženě Marině Litviněnkové propůjčila hlas Klára Melíšková. Jako pátrající inspektor Hyatt se představí Ivan Trojan.

„Nezaměnitelným hlasem Martina Myšičky promlouvá Alex Goldfarb, Litviněnkův blízký přítel, kterého ruské televizní kanály obviňovaly z jeho vraždy a který se těmto pomluvám následně bránil u soudu,“ dodává za za Audioteku, která Agenta vydává, její šéfproducent Michal Sieczkowski. V dalších rolích se objeví například František Němec, Jiří Vyorálek, Oldřich Navrátil, Taťjana Medvecká nebo David Prachař.

„Postupně začíná převládat dekonstrukce reality hnaná asociacemi a emocemi kolabující mysli. Nejsou to však jen zamlžené snové výjevy. Jde o zcela konkrétní, ač nesourodé fragmenty, které umožňují pátrání po možné příčině otravy a možném vrahovi, i obsedantně se vracející momenty z předchozích dnů a z hlubší minulosti,“ říká autor a režisér Jiří Havelka.

„Snažili jsme se vytvořit zvukovou simulaci, audioimerzi do listopadu roku 2006 v Londýně. Přenést se poslechem v čase a prostoru. Je to cesta z říše živých do říše stínů. Příběh chřadnoucího těla a mizející mysli. Lékaři pátrají po diagnóze a léku, kriminalisté po příčině a vrahovi, Alexander Litviněnko po spravedlnosti, Marina po lásce; 23 dní a nocí,“ upřesňuje režisér.

Jiří Havelka se o historická témata z nedávné minulosti zajímá dlouhodobě. Svědčí o tom projekty Plukovník Švec a Očitý svědek v Národním divadle, případně triptych Sametová simulace, který vznikl ve spolupráci první scény a jeho domovského souboru Vosto5.

Vedle zmíněné Vraždy krále Gonzaga lze příběh Alexandra Litviněnka zhlédnout i v divadelním zpracování Švandova divadla pod názvem Příliš drahý jed.