RECENZE: Otrava Litviněnka i sovětská nostalgie. Dva pohledy do ruské duše

K rozšíření si povědomí k nynější záplavě zpráv týkajících se ruské invaze na Ukrajině mohou pomoci hned dvě divadelní práce, které měly premiéru tuto sezonu. Jedna o vraždě Alexandra Litviněnka dává do kontextu vzestup Putina s oligarchickým Ruskem 90. let, druhá se dívá do zmatené hlavy „postsovětského“ obyčejného člověka té samé doby.