Operace Izraele v Gaze je neúspěšná, počtu obětí lze obecně věřit, říká expert

Poslechněte si rozhovor s výzkumníkem Centra pro výzkum míru:

„Hamás odpálil i rakety na jihoizraelský Aškelon, kde zemřeli tři lidé, což ukazuje, že ani po sedmi měsících operace, která zdevastovala Gazu a vedla k desítkám tisíc obětí civilistů a stovek vojáků, tam stále není bezpečno. Problémů je celá řada, ale největší je, že Izrael neví, jak vojenskou výhodu přetavit v dlouhodobé politické řešení. A tady leží kritika vlády Izraele, která odmítá jakkoliv jednat nebo navrhnout realistické řešení, co se s Gazou stane, až Hamás bude zničen,“ vysvětluje politický etnograf Jakub Záhora.

Okupace Pásma Gazy podle něj není jediná možnost postupu a zároveň je tou nejhorší, protože po probíhajícím ničení oblasti by Izraelské obranné síly (IDF) čelily neustálé guerillové válce a ozbrojeným povstáním.

„V izraelském bezpečnostním establishmentu panuje poměrně široký konsenzus, že by to pro armádu byla naprosto vyčerpávající a snižovalo by to legitimitu státu. V tak hustě obydlené oblasti si nelze představit, že by se to obešlo bez dalšího porušování lidských práv a zabitých civilistů,“ říká výzkumník Centra pro výzkum míru Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK.

Ve čtvrtek ztroskotalo vyjednání mezi Izraelem a Hamásem o klidu zbraní a výměně zajatců. Záhora říká, že důvod, proč jsou jednání zase na začátku, je to, že se požadavky obou stran neprotínají vůbec v ničem.

„Navzdory tomu, že má spousta lidí jasno, kdo za to může, nemáme dost informací, abychom zrekonstruovali schůzky. Nicméně Izrael podmínky Hamásu přijmout nemohl, protože žádal, aby se stáhl z Gazy, nepokračoval v operaci a propustil na Západní břeh palestinské vězně odsouzené za terorismus. Zato Hamás by rukojmí, z nichž desítky již nejsou naživu, propouštěl pomaleji než v listopadu,“ nastiňuje nepřijatelnou dohodu Záhora.

Mnozí zpochybňují čísla o obětech na palestinské straně, která vycházejí z ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem. „Obecně se jim dá věřit, ale velká debata panuje nad tím, kolik z nich jsou členové Hamásu, kolik muži, ženy, děti. Tady se čísla s těmi izraelskými rozchází. V minulých letech a konfliktech byla shledána jako víceméně přesná mezinárodními organizacemi, které tam operovaly. A také víme, že část izraelské bezpečnostní komunity ta čísla bere vážně,“ říká Záhora.

