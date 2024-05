Izrael má nový plán pro Gazu. Po válce by na ni mohly dohlížet i arabské státy

S odvoláním na osm zdrojů včetně tří izraelských představitelů o tom píše deník The New York Times. Izrael by na oplátku požádal o normalizaci vztahů se Saúdskou Arábií. Úřad izraelského premiéra odmítl zprávu komentovat.

Americký deník tvrdí, že součástí návrhu je vznik „arabsko-izraelské aliance, jež by ve spolupráci se Spojenými státy jmenovala vedoucí představitele Gazy, kteří by se starali o obnovu zničené země, reformu vzdělávacího systému a udržování veřejného pořádku“.

Později, po uplynutí sedmi až deseti let, by „tato aliance umožnila obyvatelům Gazy hlasovat o tom, zda souhlasí se začleněním do jednotné palestinské správy, která by vládla jak v Pásmu Gazy, tak na Západním břehu Jordánu“. Z plánu vyplývá, že během této doby by „uvnitř Gazy mohla nadále operovat izraelská armáda“.

Zpráva NYT také cituje představitele SAE a Saúdské Arábie, kteří uvedli, že „tento nový návrh si nezajistí účast arabských států, jako je Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, a to zejména proto, že nezaručuje palestinskou suverenitu“ – což je podmínka obou zemí pro zapojení do poválečné obnovy Pásma Gazy.

„Saúdská vláda prohlásila, že nebude normalizovat vztahy s Izraelem, dokud izraelští představitelé nepodniknou nezvratné kroky vedoucí ke vzniku palestinského státu,“ uvádí se ve zprávě.

Agentura Bloomberg ve čtvrtek napsala, že Spojené státy a Saúdská Arábie by mohly už v řádu týdnů podepsat průlomovou obrannou dohodu. Součástí původně trojstranné smlouvy mělo být také smíření mezi Izraelem a Saúdskou Arábií výměnou za izraelský příslib zlepšení životních podmínek Palestinců. Po teroristickém útoku Hamásu na Izrael ze 7. října a s ohledem na vývoj války v Pásmu Gazy však média hovoří o tom, že se rýsuje jen dvoustranná dohoda Rijádu s Washingtonem. K ní se bude moci Izrael připojit později, pokud splní podmínky, které jsou však nepřijatelné pro současnou vládu Benjamina Netanjahua, jež je označována za nejpravicovější v izraelské historii.