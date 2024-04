USA vetovaly palestinskou žádost o plné členství v OSN. Hamás to odsoudil

Americké veto se vztahuje k návrhu rezoluce, jenž doporučoval 193člennému Valnému shromáždění „přijmout Stát Palestina jako člena Organizace spojených národu“.

Palestinci mají v OSN od roku 2012 na základě rozhodnutí Valného shromáždění status pozorovatele. K získání plnohodnotného členství je ale zapotřebí souhlas Rady bezpečnosti a dvou třetin Valného shromáždění. Palestina už v roce 2011 usilovala o plné členství, ale rovněž nezískala podporu v RB OSN.

Palestinská samospráva v pátek americké veto označila za „nespravedlivé, neetické a neoprávněné“. „Hamás (...) ujišťuje svět, že náš lid bude pokračovat ve svém boji až do vytvoření (...) nezávislého a plně suverénního palestinského státu s Jeruzalémem jako svým hlavním městem,“ uvedlo hnutí.

Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac rozhodnutí Spojených států přivítal. „Ostudný návrh byl zamítnut. Terorismus nebude odměněn,“ uvedl šéf izraelské diplomacie.

Palestinská žádost o plné členství v OSN přišla šest měsíců od začátku války mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás v Pásmu Gazy a v době, kdy Izrael rozšiřuje osady na okupovaném Západním břehu Jordánu.

Generální tajemník OSN António Guterres v pátek RB OSN řekl, že nynější vyostření konfliktu znamená, že je ještě důležitější podpořit snahy o „docílení trvalého míru mezi Izraelem a plně nezávislým, životaschopným a svrchovaným palestinským státem“.

Izraelský velvyslanec v OSN Gilad Erdan naopak prohlásil, že Palestinci nesplňují kritéria pro to, aby se stali plnoprávnými členy OSN, mezi něž patří stálé obyvatelstvo, vymezené území, vláda a schopnost navázat vztahy s ostatními státy. Tázal se, který palestinský subjekt by Rada bezpečnosti v případě kladného stanoviska podpořila a zda by to byl Hamás. Rovněž uvedl, že přijetí Palestinců do OSN jakožto plnohodnotného člena by ohrozilo jakákoliv budoucí jednání.

Palestinu již uznalo přibližně 140 zemí sdružených v OSN. Její žádost o plné členství by proto patrně v rámci Valného shromáždění nenarazila na překážky. Rada bezpečnosti OSN zároveň dlouhodobě podporuje myšlenku dvou států žijících vedle sebe v bezpečných a uznaných hranicích.

Palestinci chtějí mít vlastní stát na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě, tedy na územích, kterých se Izrael zmocnil za války v roce 1967. Z Pásma Gazy se Izrael stáhl v roce 2005 a nyní ho ovládá radikální palestinské hnutí Hamás, proti kterému Izrael v současnosti vede válku. Tu vyvolal teroristický útok Hamásu na Izrael 7. října. Východní Jeruzalém Izrael anektoval a Západní břeh Jordánu okupuje.

Palestinská samospráva v čele s prezidentem Mahmúdem Abbásem má na Západním břehu omezenou samosprávu. Hamás odstavil palestinskou samosprávu od moci v Pásmu Gazy v roce 2007.