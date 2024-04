USA začaly u Gazy se stavbou mola, Pentagon bude stát přes sedm miliard

„Výstavba plovoucího mola ve Středozemním moři je v plném proudu. Pomocí mola budeme dodávat americkou a mezinárodní humanitární pomoc obyvatelům Pásma Gazy,“ oznámila armáda na síti X.

Na publikovaných fotografiích jsou vidět rozměrné plovoucí plošiny, na nichž pracují dělníci v uniformách.

Vytvoření mola pro přepravu humanitární pomoci přes moře oznámil v březnu americký prezident Joe Biden. Pásmo Gazy totiž nemá žádný větší přístav, kde by mohly přistávat lodě s pomocí. Tu civilisté v oblasti, v níž od loňského října válčí izraelská armáda s hnutím Hamás, nutně potřebují.

Při spuštění námořního koridoru z Kypru byla humanitární pomoc na moři překládána z větší lodě na menší plavidla, jež mohou na pobřeží Pásma Gazy přistávat.

O tom, že stavba mola bude stát 320 milionů dolarů, informovala v pondělí agentura AP. Pentagon podle ní později upřesnil, že se jedná o hrubý odhad nákladů, který obsahuje například přepravu stavebních prvků z USA do Středozemního moře.

Vybudování mola má na starost americká vojenská loď Roy P. Benavidez. „Loď je dost daleko od pobřeží, aby byla mimo dostřel,“ řekl AP nejmenovaný představitel americké armády. Přístavní infrastruktura má vzniknout na jihu od města Gazy a má fungovat pod izraelskou kontrolou.

Podle plánu americké armády bude pomoc naložena na komerční lodě na Kypru, které poplují k plovoucí plošině. Zde bude náklad přeložen na nákladní automobily, které budou naloženy na menší lodě, jež poplují ke kovové plovoucí hrázi o dvou pruzích. Tato 550 metrů dlouhá hráz povede k pobřeží.

Někteří politici budování mola kritizují

Agentura Reuters uvádí, že náklady na vybudování mola se za pár měsíců skoro zdvojnásobily. „Náklady se nezvýšily. Ony úplně vystřelily vzhůru,“ uvedl americký senátor a člen armádního výboru Roger Wicker. Upozornil také, že molo by mělo fungovat pouze devadesát dnů.

Wicker, který je představitelem republikánů, kritizoval plán za to, že vystavuje riziku americké vojáky. Hamás dal najevo, že by mohl zaútočit na zahraniční vojáky, již působí v Pásmu Gazy, a to také na moři. Oblast, kde má molo vzniknout, zasáhlo minulý týden ostřelování.

Experti tvrdí, že přeprava humanitární pomoci přes moře či ze vzduchu nemůže svými objemy nahradit pomoc, kterou do Pásma Gazy dováží nákladní vozy. Pozemní přeprava přitom v posledních týdnech zesílila.

V dubnu se průměrný počet nákladních vozů, které vjely do Pásma Gazy, zvýšil na 200 denně a v některých dnech jich bylo přes 300. Podle pondělního prohlášení Bílého domu od začátku dubna vjelo do Pásma Gazy na pět tisíc nákladních vozů s pomocí.

Během úterka by měla své aktivity v Pásmu Gazy obnovit humanitární organizace World Central Kitchen (WCK), která je zastavila na začátku dubna kvůli izraelskému úderu, při kterém zemřelo sedm spolupracovníků organizace. WCK část pomoci převážela do území skrze námořní koridor z Kypru, který po jejím pozastavení aktivit přestal fungovat.