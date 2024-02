Žádný palestinský stát. Netanjahu předložil plán poválečného uspořádání Gazy

Podle jednostránkového dokumentu, který premiér ve čtvrtek večer představil členům bezpečnostního kabinetu a který byl poté uvolněn ke zveřejnění, si má Izrael udržet bezpečnostní kontrolu nad veškerým územím západně od řeky Jordán, tedy včetně okupovaného Západního břehu a Pásma Gazy, kde chtějí mít Palestinci svůj nezávislý stát. O plánu v pátek informovaly agentura Reuters a portál The Times of Israel (ToI).

ToI poznamenal, že dokument převážně shrnuje principy, o nichž Netanjahu mluví od začátku války, ale je to poprvé, co je předložil k projednání a formálnímu schválení členům vlády.

V uvedených dlouhodobých cílech Netanjahu odmítá „jednostranné uznání“ palestinského státu. Urovnání vztahů s Palestinci může být podle něj dosaženo pouze přímými rozhovory mezi oběma stranami – nespecifikoval však, kdo by měl jednat za palestinskou stranu.

Ve střednědobých cílech pak premiér zdůraznil, že je třeba dosáhnout demilitarizace a deradikalizace Pásma Gazy. Neupřesnil přitom, kdy má tato střednědobá fáze začít ani jak dlouho bude trvat. Obnovu Pásma Gazy, jejíž velkou část srovnala izraelská ofenziva se zemí, ovšem podmiňuje úplným odzbrojením tohoto území.

Netanjahu také navrhuje, aby se Izrael podílel na ochraně hranice mezi Pásmem Gazy a Egyptem a aby v této oblasti včetně přechodu v Rafáhu spolupracoval s Egyptem a Spojenými státy v boji proti pašeráctví.

Pokud jde o nahrazení vlády Hamásu v Pásmu Gazy a zachování veřejného pořádku, navrhuje Netanjahu spolupracovat s místními zástupci, „kteří nejsou napojeni na teroristické země nebo skupiny ani jimi nejsou finančně podporováni“. Současně vyzývá ke zrušení agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) a její nahrazení jinými mezinárodními humanitárními organizacemi.

„Premiérův souhrn principů odráží širokou veřejnou shodu ohledně cílů války a nahrazení vlády Hamásu v Gaze civilní alternativou,“ uvedl v prohlášení úřad předsedy vlády.

Mluvčí předsedy palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse agentuře Reuters řekl, že Netanjahuův návrh je odsouzen k neúspěchu stejně jako všechny ostatní pokusy Izraele změnit geografickou a demografickou realitu Pásma Gazy.

Návrh odsoudilo také palestinské ministerstvo zahraničí na Západním břehu. Ve svém prohlášení jej označilo za „oficiální reokupaci Pásma Gazy a vnucení izraelské kontroly nad ním“ a za „plán, který má prodloužit genocidu našeho lidu, a pokus o získání více času na realizaci plánů na jeho vysídlení“. Současně vyzvalo Spojené státy a další západní země, aby uznaly Palestinu jako nezávislý stát a umožnily jí stát se členským státem OSN.

Válka v Gaze oživila výzvy mezinárodního společenství - a to i ze strany hlavního spojence Izraele, Spojených států - k takzvanému dvoustátnímu řešení, které by po desítkách let ukončilo izraelsko-palestinský konflikt. Řada čelných izraelských politiků však s tímto řešením nesouhlasí. Šéf diplomacie EU Josep Borrell po jednání ministrů zahraničí skupiny G20 ve čtvrtek řekl, že členské země se obecně shodují na dvoustátním řešení konfliktu a žádný stát G20 se nestaví vysloveně proti tomuto diplomatickému postupu.

Třebaže dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu je dlouhodobě základem politiky Západu v blízkovýchodním regionu, od podpisu dohod z Osla v první polovině 90. let nebylo ve věci palestinské státnosti učiněno významného pokroku, píše Reuters.