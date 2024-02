Egypťané staví sedm metrů vysokou zeď. Chtějí za ní držet palestinské uprchlíky

Sinajská nadace pro lidská práva zveřejnila snímky, které podle ní ukazují stavbu zdi u Gazy. Místo a datum se ale nepodařilo ověřit. | foto: Foto: Sinai Foundation for Human Rights

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %