První scéna sází na kameru, nabídne derniéry i ohledání masové vraždy

Cyklem s všeříkajícím názvem Divadlo mimo divadlo začíná Činohra pražského Národního divadla svým divákům postupně ukazovat výsledky své aktuální činnosti. Jako první se na webu první scény zdarma objevil filmový záznam derniéry Za krásu. Tedy bezmála dva roky starého počinu, ve kterém zdejší umělecký šéf Daniel Špinar vzdal hold dílu svého předchůdce Karla H. Hilara.

Víc než záznam

„Nejde v pravém smyslu o záznam inscenace, ale o svébytný tvar,“ upozorňuje dramaturgyně činohry Marta Ljubková. „Víme, že divadlo se špatně zaznamenává, a tak jsme se rozhodli nepouštět se do nemožného. V případě inscenace Za krásu šlo o radikální snímání bez diváků se zcela jinou prací s detailem či úhlem pohledu,“ vysvětluje. Nejde tedy o pouhou úpravu inscenace, ale novou režijní adaptaci, která zaujme i toho, kdo již původní představení s Martinou Preissovou a trojicí dalších hereček viděl.

„Podobně výrazný je i převod divadelního tvaru Duchové jsou taky jenom lidi, který pomocí 360stupňové kamery vytváří Kamila Polívková se svým týmem,“ láká Ljubková na další dílo, které v rámci série Divadlo mimo divadlo uvedou dokonce v premiéře. „Nejblíže klasickému záznamu bude Kouzelná země, zčásti s diváky. Ale i zde režisér Jan Mikulášek usiloval o to, aby určité scény měly jinou než divadelní podobu,“ dodává.

Přípravy natáčení prý trvají v řádu týdnů. „Dlouhá je i postprodukce. Samotné snímání je paradoxně ten nejméně časově náročný, byť velice intenzivní, úsek. Těžko říct, kolik lidí počítat: na place je samozřejmě režisér, asistentka režie a inspice, kteří pracují na dané inscenaci, v tom se nic nemění, a k nim ještě přibývá hlavní kameraman, vedlejší kameramani, zvukař, střihač a klapka,“ vypočítává členka uměleckého vedení první scény.

Masová vražda

Jako první se však z chystaných počinů dočká 18. února premiéry nezvyklá novinka Jiřího Havelky Očitý svědek. „Projekt, který se těžko popisuje. Řekněme, že to je film, jehož výsledný střih vznikl z mnoha hodin materiálu. A i ty zveřejníme, protože jsou součástí mozaiky, o niž nám jde. Navíc nabídneme hromadu archivních materiálů. Diváci se tak vlastně stanou archeology masové vraždy,“ naznačuje Ljubková k projektu, který inspirovala poválečná událost na Přerovsku známá jako Masakr na Švédských šancích.

Za krásu Podívejte se na filmovou adaptaci, která je zároveň derniérou kusu

V přípravách je dále novinka Ty v mém domě. „Audiopředstavení pro dva diváky a jeden byt od Jiřího Austerlitze, během něhož se konečně diváci odpoutají od svých monitorů. O tento projekt projevily zájem divadla v zahraničí a doufáme, že ho v anglické verzi dostaneme i za hranice. Což je mimochodem bonus všech projektů, které se neodehrávají živě.“

Do města by pak diváky měly vyslat další dva projekty: „Převodem klasické hry do netradiční podoby se zabývají studenti DAMU Emil Rothermel a Viktor Prokop a thriller po telefonu promýšlíme s Petrou Tejnorovu. Pracujeme zkrátka s těmi nejlepšími, kteří se nebojí vykročit z divadla ven a zkoumat jiné prostředky komunikace s diváky,“ slibuje Ljubková.



Divadlo mimo divadlo se týká i festivalu Pražské křižovatky. „V nejbližších dnech se uskuteční telefonická hra Distant Thoughts s holandskou skupinou Building Conversation,“ doplňuje dramaturgyně.



Zveřejněné záznamy budou patrně na webových stránkách Národního divadla k vidění na trvalo. „Stahovat je nechceme,“ potvrzuje Ljubková a zároveň dodává, že v případě, že se divadelní provoz vrátí do původních kolejí, napne Činohra své síly jinam. „K ‚normálu‘ už se nikdy nic nevrátí. Všechno bude jiné. I divadlo. Vzhledem k tomu, jak náročné toto snímání je časově i finančně, nepočítáme s tím, že bychom takto zaznamenávali všechny inscenace. Navíc jistá efemérnost je pravou podstatou divadla. Neměli bychom proti ní jít za každou cenu,“ vysvětluje.

Na svém YouTube kanále pak dále Národní divadlo spustilo cyklus videí o vzniku svých inscenací Za scénou. Zatím jsou zde s komentářem trojice kmenových dramaturgů k vidění Maryša a Manon Lescaut. Následovat bude Plukovník Švec, Kytice, Král Oidipús, Faust a další.

Trailer k divadelnímu experimentu Očitý svědek: