Hvězdy bez nejkrásnější árie. Pandemie jim překopala „světový“ diář

12:00 , aktualizováno 12:00

Začínáme! A pěkně zostra. V jednom z nejlíbivějších českých operních duetů zpívá part Kecala vynikající basista Jiří Sulženko, Jeníkem je tenorista světového formátu Pavel Černoch. „Znám jednu dívku, ta má dukáty... No to by bylo něco ku zdaru!“ Nádhera. A pak – ticho! Žádný aplaus. Ticho jako v hrobě.