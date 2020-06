Když máte trému, může vás dirigent odrovnat, říká operní pěvec Černoch

Ještě ve třiceti jste v umělecké branži mnoho neznamenal, do mezinárodní špičky jste se vypracoval až po čtyřicítce. Proč vám to trvalo tak dlouho?

To je dané mojí povahou, nejsem žádný střelec. Naopak jsem strašně, ale opravdu strašně sebekritický. Dlouho jsem nemohl poslouchat svoje nahrávky, stále si říkám, jestli to, jak zpívám, je dost dobré, mám i problém s tím, jak vypadám.