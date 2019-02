Národní divadlo posiluje Zuzana Stivínová, Špinar bude další tři roky

Zuzana Stivínová se stane novou akvizicí činoherního souboru. Pětačtyřicetiletá herečka už jednou v angažmá první scény byla, po návratu z USA působila divadelně poslední dva roky především na alternativních scénách. Její návrat oznámilo vedení Národního divadla na tiskové konferenci.

Historická budova Národního divadla uvádí poslední roky jednu činoherní premiéru za sezonu, většinou tu nejočekávanější. V minulosti to byla Maryša či Manon Lescaut, v aktuální zde má ve čtvrtek večer premiéru Kytice. Pro příští vybralo vedení Činohry nové nastudování hry Král Oidipus.

Dílo antického klasika Sofokla zde zrežíruje Jan Frič. „Sofoklovo drama pojednává o tom, že před osudem nelze uniknout. Zároveň vypráví příběh o pátrání po minulosti, o odvaze ji plně nahlédnout a vyvodit z ní důsledky. Je i o tom, že kdo je jednou na výsluní, může vzápětí prožít velice bolestný pád,“ slibuje Činohra.

Další tři roky pro Špinara

Ve Stavovském divadle se dočkáme hned tří premiér. Tou první bude hra rakouského dramatika Thomase Bernharda, nelítostného kritika maloměšťácké společnosti a sžíravého ironika. Ve hře Oběd u Wittgensteina (hra u nás byla uvedena pod názvem Ritter, Dene, Voss) se zabývá analýzou vztahů sourozenecké trojice.

„Na to, koho uvidíte na scéně Stavovského divadla v mojí režii, si ještě musíte počkat. Ale dozvíte se to brzy,“ slibuje režisér Daniel Špinar, pro kterého to bude už pátá sezona v pozici uměleckého šéfa. A rozhodně nebude poslední, vedení první scény v čele s ředitelem Janem Burianem Špinarovi jeho mandát o další tři roky prodloužilo.

Jeho kolega Jan Mikulášek do stejných prostor přichystá inscenaci hry Vincenta Macaigneho Stát jsem já. Třetí činoherní novinkou pak ve Stavovském divadle bude na samém konci sezony Idiot. „Dostojevský nikdy nenapsal žádnou hru. A přesto je nejuváděnějším ruským autorem. Ve známém příběhu knížete Myškina najde své téma každý,“ slibuje autor nové dramatizace a zároveň režisér Špinar.

Tři novinky opět oživí i repertoár Nové scény. Poprvé zde bude uveden Kosmos polského prozaika Witolda Gombrowicze, v režii uměleckého šéfa brněnského HaDivadla Ivana Buraje. Inscenaci Koncové světlo zabývající se nejen smrtí sem připravuje Jan Frič. Poslední inscenací bude kus Duchové jsou taky jenom lidi. Text mladé německé dramatičky Katji Brunnerové uvede Kamila Polívková.

Státní opera se opět otevře

Na poli opery bude nejočekávanější událostí znovuotevření Státní opery po několikaleté rekonstrukci 5. ledna 2020. Tento okamžik chce Národní divadlo začátkem roku oslavit velkolepým operním gala, jež představí nejslavnější kapitoly pozoruhodné minulosti této budovy.

Soubor zároveň přivítá nového uměleckého ředitele Pera Boye Hansena a nového hudebního ředitele Státní opery Karla-Heinze Steffense. Ten se ujme funkce na počátku sezony. Per Boye Hansen slibuje program, jehož cílem je začlenit pražskou operu do evropské operní „ligy mistrů“. Z premiér se diváci mohou těšit na Švandu dudáka v režii Vladimíra Morávka či Nabokovu Lolitu.

„Jsem přesvědčen, že dalším z vrcholů ve Státní opeře se stane inscenace opery Karola Szymanowského Král Roger, v koprodukci s varšavským Teatrem Wielkim, Královskou operou ve Stockholmu a dalšími partnery, v režii renomovaného polského operního a filmového režiséra Trelińského,“ slibuje nastupující Per Boye Hansen.

Balet začne avantgardním dílem Jiřího Kyliána Gods and dogs. Dalšími premiérami budou Leonce a Lena, Oněgin či Spící krasavice. Čtvrtá baletní premiéra Bon Appétit! vznikne ve spolupráci s Laternou magikou v režii dua SKUTR.