Opera Národního divadla v krizi. Její členové nechápou práci nového šéfa

V dopise, který v pondělí zaslali řediteli ND Janu Burianovi a který má iDNES.cz k dispozici, pokládají 31 otázek k vizi a směřování Opery ND a Státní opery.

„Vážený pane řediteli, vzhledem k odpovědnosti za stav a rozvoj Opery Národního divadla a Státní opery, při dosavadním naprostém nedostatku informací a při kritické situaci v Opeře ND a SO v souvislosti s nástupem nového uměleckého ředitele Opery ND a SO a nového hudebního ředitele Opery SO dovolujeme si Vám položit tyto otázky,“ začíná text otevřeného dopisu, který podepsalo 339 osobností scény, mimo jiné dosavadní umělecký ředitel Petr Kofroň, ředitelka Silvia Hroncová, dramaturgyně opery Jitka Slavíková, sólista opery Jiří Brückler nebo operní legenda Soňa Červená.

„Připravíme formou otevřeného dopisu odpověď, která bude obsahovat i ta fakta, která jsou všeobecně známa z otevřených zdrojů, nebo o kterých jsme měli za to, že jsme soubor Opery informovali prostřednictvím ředitelky Opery Národního divadla a Státní opery,“ sdělil v reakci ředitel Národního divadla Jan Burian.

„Doufáme, že jde o upřímnou starost o budoucnost Opery, nikoliv o snahu zbytečně zkomplikovat nástup nového uměleckého ředitele, který byl řádně jmenován, mimo jiné na základě doporučení ředitelů oper ve Stockholmu, Curychu, a Frankfurtu a na základě doporučení týmu odborníků pod vedením výkonného ředitele Opera Europa Nicholase Payna. Nový umělecký ředitel Per Boye Hansen nastoupí do Národního divadla se začátkem příští sezony, jejíž program byl navržen současným vedením Opery a jako takový mnou schválen,“ dodal Burian.

V textu zaslaném médiím, který není součástí podpisového archu, organizátoři otevřeného dopisu vyjadřují znepokojení nad dosavadní činností Hansena, který byl před nástupem do funkce uměleckého ředitele jmenován poradcem ředitele ND Buriana. „Za devítiměsíční působení v této funkci nepředstavil základní vizi a uvedl soubor opery do krizového stavu,“ píše se v textu. Mimo jiné Hansenovi vyčítají, že se dosud věnoval úzkému segmentu, zejména výměně českých sólistů za sólisty ze zahraničí, a neseznámil se s českou legislativou, vnitřním chodem divadla a uměleckým provozem.

„Do dnešního dne není definovaná nová organizační struktura opery, vymezení kompetencí a odpovědností za kroky, které se v souboru odehrají od 1. 8. 2019,“ píšou umělci s tím, že situace byla způsobena netransparentním výběrem Hansena. V otevřeném dopise se ředitele ptají téměř na vše, zač by měl nový umělecký šéf zodpovídat. Od koncepce systému hraní v jednotlivých domech, seznam a vyčíslení nákladů jeho služebních cest až třeba po dlouhodobou dramaturgickou koncepci.

Norský divadelní režisér Hansen po příjezdu do Prahy letos v únoru uvedl, že chce posílit mezinárodní postavení opery, oživit historii české opery, zvýšit počet nových produkcí a profilovat umělecké soubory. Hansenův tým, do kterého patří i německý dirigent a budoucí hudební ředitel Státní opery Karl-Heinz Steffens, se soustředí na znovuotevření historické budovy Státní opery po generální rekonstrukci. Divákům se Státní opera poprvé představí slavnostním operním gala 5. ledna 2020, přesně 132 let od prvního otevření v roce 1888.

Hansen na univerzitě v Oslu vystudoval divadelní vědu a pak studoval operní režii v německém Essenu. Od dubna 2012 do července 2017 byl uměleckým ředitelem Norské národní opery, která se vypracovala mezi přední operní scény a v roce 2015 obdržela v Londýně Mezinárodní operní cenu v kategorii Nejpřístupnější scéna.