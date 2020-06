Karel Dobrý se vrací na české jeviště. Jako dvanáctiletý Franz Kafka

Po jeho odchodu z Národního divadla bylo u nás možné Karla Dobrého vidět pouze v několika dobíhajících produkcích scény či ve výjimečném festivalovém uvedení Pařízkovy vídeňské inscenace Slávy a pádu krále Otakara.

Nyní se však oceňovaný herec k českému divadlu vrací. Zatím v sedmi večerech od 22. června do 1. července, kdy Divadelní spolek Jedl uvede novinku Malý stvořitel (Der kleine Fratz). Hostí ji Skautský institut sídlící na pražském Staroměstském náměstí v domě U Minuty. Právě zde totiž mezi lety 1889 a 1896 žil v malém bytě s rodinou školák Franz Kafka, o němž vypráví novinka, kterou podle čerstvě napsané předlohy Egona Tobiáše režíruje Jan Nebeský. „Jak viděl svět, jaké úzkosti v něm vyvolával, v co doufal,“ naznačuje obsah Dobrý a upozorňuje, že nepůjde o životopis.

Přímo v kuchyni

Sám se objeví v nezvyklé úloze. „Mám ztvárnit dvanáctiletého Františka,“ popisuje. „Hrál jsem ženy i staré chlapy, ale dítě jsem ještě nezpodobňoval.“ Nezvyklá role však nebyla tím hlavním, co herce k účasti nalákalo. „V prvé řadě jsem strašně rád, že se zase potkám s Janem Nebeským; jeho práce je jasná, srozumitelná, má hlavu a patu a vždy se v ní dostaví katarze, takže člověku se investice vrací,“ vysvětluje Dobrý, proč na nabídku kývl už v době, kdy hra ještě nebyla ani napsaná. „Co napíše Egon Tobiáš, mi navíc pokaždé sedí. Ani v tom jsem se nezmýlil,“ dodává.

Nevadí mu ani skutečnost, že Malý stvořitel plánuje jen omezený počet uvedení. „Dnes je veliký luxus vyzkoušet si před lidmi něco, co nemá komerční záměr. Člověk se během práce nějakým způsobem obrodí. I když je takhle krátká. Několikaleté strojové hraní jedné inscenace mne děsí. Tady to bude několik intenzivních dní,“ těší se herec. „Je to nejen pocta Franzi Kafkovi, ale i místu a skautům, kteří se o něj starají,“ zdůrazňuje.

V roli Kafkových rodičů se objeví Lucie Trmíková a Martin Dohnal. „Měli bychom hrát přímo v kuchyni, kde Kafka vyrůstal,“ láká Dobrý, který má sám ke spisovateli osobní vztah. „Svého času to pro mne byla niterná literatura, naprosto mne zaplavovala.“

Zda budou mít diváci možnost opět Karla Dobrého vídat v českých divadlech pravidelně, jasné není. „Mám sice konkrétní nabídky i termíny, ale zatím není, jak se říká, ruka v rukávě,“ naznačuje herec, a potvrzuje tak, že Malý stvořitel je nyní skutečně jediná šance, kde ho lze potkat.