Teď se snad o nás diváci konečně dovědí, doufá nositelka Thálie Trmíková

Padesátiletá herečka známá i z filmu Pojedeme k moři či seriálu Ordinace v růžové zahradě, zde působí spolu s Davidem Prachařem. Se spolkem Jedl byla nominována i v oboru alternativní a loutkové divadlo, jemuž se věnuje především. „Jsem dojatá, jsem vděčná. Děkuji hlavně nejdůležitější osobě svého života, Janu Nebeskému,“ uvedla na adresu režiséra oceněné inscenace, který je i jejím životním partnerem.

Byla jste nominovaná ve dvou kategoriích, dávala jste si v některé větší šance?

Raději jsem to neřešila. Když jsem na slavnostní večer odcházela, syn mi řekl: „Mami, máš největší šanci ze všech, nikdo jiný není dvakrát nominovaný. Takže to bude fakt trapné, jestli žádnou nedostaneš.“ Ale sama jsem nijak nekalkulovala ani si nějaká svá přání neprojektovala. Vím, že ani porotci do poslední chvíle nic netuší, hlasují až v den ceremoniálu a vzájemně o své volbě nevědí. Jeden z nich mi říkal, že sám byl napjatý, jak to dopadne.

Ve které z nominovaných kategorií se osobně víc vidíte?

Škatulkování nemám moc ráda. Ovšem u těchto dvou rolí se to tak dobře dělilo proto, že představení Medea je jako celek alternativnější, divočejší a nabízí víc druhů umění. Je to fúze. Krom činohry tam divák najde výtvarné umění, živou hudbu. Soukromé rozhovory, za které jsem Thálii dostala, jsou proti tomu opravdu zaměřené důkladně a důsledně na herce. Jako kdybyste se jim kamerou díval do duše.

Co říkáte nápadu vytvořit vlastní kategorii pro alternativu?

Myslím, že je to skvělé. Zatím se žánry míchaly a alternativní divadlo z toho vycházelo jako popelka. Díky vlastní kategorii se dostane více světla výkonům, které dosud neměly ani šanci na nominační výběr.

Pomůže to propagaci žánru?

Doufám v to. Pro mne by největší odměnou bylo, kdyby se lidé o našich hrách dozvěděli a chtěli je vidět. To je pro nás nejdůležitější. Jak tady ostatně zaznělo z úst bardů – bez diváka to nemá cenu.

Berete, že Thálie je tak trochu ocenění Vaší dlouhodobé spolupráce s pány Nebeským a Prachařem?

To zcela určitě.

Co dalšího chystáte?

Měli jsme v září dvě premiéry za sebou, Zlý sen v Divadle X10, kde hraji i obě role, za něž jsem měla nominaci, a v DOX beckettovské variace Pan Pros. Takže teď si plánuji trochu odpočinku. Budu psát, zkoušet už do konce roku nehodlám.