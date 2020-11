Děsivý obraz majitelky pravdy. Lucie Trmíková ztvární matku představenou

Novinka totiž vzniká v koprodukci s divadelním spolkem Jedl, jehož duší jsou právě Trmíková a režisér Jan Nebeský. „Novelu Vytržení panny z Barby jsem dostala jako dárek od Honzy Nebeského tak před dvaceti lety. Pamatuju si přesně na ten pocit, který ve mně její přečtení vyvolalo. Přečetla jsem ji na jeden zátah ve vlaku z Kolína do Prahy, a když jsem vystoupila na peron, musela jsem si v duchu říct – hele, seš na hlaváku, to byla jenom knížka,“ uvádí k předloze Gertrudy von le Fortové Trmíková., která se objeví v úloze matky představené.

„Statečná, pevná, sebejistá, energická, zodpovědná a nadaná žena. Její jistota ale postrádá jakoukoli citlivost pro tajemství,“ popisuje roli. „Ona ví, jak věci jsou, ona ví, jak věci mají být, ona ví, co prospívá, co je potřebné. A to pro všechny. Ona VÍ. Je to děsivý obraz majitelky pravdy. Takových kolem sebe i v dnešní době můžeme vidět hodně,“ upozorňuje herečka.

Jejím protikladem bude Marie Poulová v roli řeholní sestry. „Panna z Barby tady zosobňuje právě to tajemství. Mluví o opuštěnosti světa Bohem, kterou přemůže jen opuštěnost Boží. O umírající lásce, o poušti, o odtrženosti. Na mně tohle působí velmi silně a myslím si, že mnoho lidí tuhle zkušenost žije, i když si ji třeba neformuluje takto - mnoho lidí v dnešní době cítí prázdnotu,“ uvažuje Trmíková.

V novince se dále objeví Karel Dobrý, Štěpánka Fingerhutová, Miroslav Zavičár a Marie Turková.



Spolek Jedl má jinak velké plány, které aktuální situace zatím neomezuje. „Naštěstí lze zkoušet, což taky děláme. Dovedli jsme do generálek Vytržení a začínáme zkoušet Manželskou historii. Příští rok Jedl slaví deset let od svého založení a třicet let od první spolupráce Nebeský-Trmíková-Prachař. Inscenace Manželská historie odstartuje oslavy tohoto velkého dvojvýročí. Uvidíme, kdy bude premiéra, zatím je naplánována na začátek prosince,“ dodává herečka.