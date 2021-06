Trmíková s Prachařem nabídnou v Manželské historii brutalitu i kabaret

Lucie Trmíková se prý jednou zeptala režiséra Jana Nebeského, jaký má divadelní sen. „Odpověděl, že by rád udělal Hru snů od Augusta Strindberga. Ale že by bylo třeba velké jeviště, velké obsazení, prostě něco, co nezávislý spolek nemůže zajistit. Jeho odpověď mi však zůstala v hlavě a začala jsem přemýšlet, jak by se dal Strindberg zpracovat v našich podmínkách,“ popisuje herečka, jak se zrodila novinka Divadelního spolku Jedl Manželská historie, která částečně vychází z románu Bláznova obhajoba tohoto švédského spisovatele a dramatika.

„Tak jsem se dostala k myšlence zabývat se Strindbergovými životními peripetiemi velmi těsně sepjatými s jeho tvorbou. A samozřejmě, jeho vztahy se ženami a k ženám jsou tématem, které mě okamžitě chytlo,“ dodává Trmíková.

Autorka scénáře si v novince i zahraje, ztvární Strinbergovu manželku Siri von Essen. „Byla jeho manželkou čtrnáct let. Měli spolu tři děti, vlastně čtyři, ale o tu první holčičku dost tajemným způsobem přišli. Strindberg peripetie tohoto manželství popisuje právě v knize Bláznova obhajoba. Byla to žena, se kterou vydržel nejdéle a zemřel tři týdny po ní, jednadvacet let po jejich rozvodu,“ přibližuje Trmíková.

„Vztah k Siri se u mne vyvíjel dost zajímavě. Když jsem hru psala, převažoval pocit, že to byla pragmatická bytost, panička, která chtěla k divadlu a doufala, že se přes nadějného začínajícího dramatika vyšplhá k úspěchu. Tato iluze se velice rychle rozplynula, protože jediné, co od ní chtěl Strindberg, bylo, aby ho milovala, aby mu rodila děti a starala se o něj a na divadlo se vykašlala. Během zkoušení inscenace jsem si pak čím dál víc uvědomovala, jak bolestné to pro Siri bylo. A tím, jak jsem se snažila najít Siri jako bytost, které dám svou tvář, jsem pochopila, že to nejstrašnější, co si můžou dva lidi udělal, je lhát si, udržovat se roky v iluzi,“ pokračuje.

„Strindberg jí na konci, před rozchodem, řekne, že byla vždycky špatná, že neměla nikdy na jeviště lézt, že se jenom ztrapňovala. To je pro ni jako by vynesl rozsudek smrti. Ale stejně je mi pak na konci představení líto jeho. Protože ona se dokázala zvednout, odejít a jít dál, kdežto on odchází ze života s pocitem, že: ‚Život je určitě trest! Peklo, pro někoho očistec, ale pro nikoho ráj.‘,“ dodává Trmíková.

V jedné vteřině těžko, v následující lehko

Spolu s ní se v novince spolku Jedl objeví David Prachař a Anna Fialová. „Anna má úžasnou energii a neskutečnou páru, smysl pro humor a sebeironii. Jsem nadšená, jak přirozeně se s námi propojila, moc nás to s ní baví. A věřím, že i ji s námi,“ hlásí k nové tváři.

Tvůrci v Manželské historii slibují i kabaretní prvky, o živou hudbu se totiž postará Emil Viklický. „Žánr kabaretu už jsme si společně párkrát vyzkoušeli. S Emilem je velká radost spolupracovat. Jeho uvolněnost a nadhled snoubící se s naprostou profesionalitou a virtuozitou je prostě dárek. Nejenže hudbu složil, ale spolu s trumpetistou Ladislavem Kozderkou ji při představení živě provozuje. Zdá se mi, že spojení té vztahové brutality, která se na jevišti ukazuje, a kabaretní lehkosti hudebních čísel vytváří dobré kontrastní napětí. Je vám v jedné vteřině těžko a v následující lehko, to mám ráda,“ láká herečka.

Premiéry se Manželská historie dočkala v rámci brněnského festivalu Divadelní svět, první uvedení v Praze pak novinku čeká tento pátek v Divadle X10.