Trmíková a Rašilov ztvární devět let Zahradníčkovy lásky přes papír

Devět let manželství na dálku, devět let dopisního otcovství, devět let lásky přes papír. A mezi řádky všechen ten existenční shon, bolest i smíření. Na zvláštní, komunistickým režimem těžce zkoušený manželský vztah mezi básníkem Janem Zahradníčkem a jeho ženou Marií se zaměřuje nejnovější inscenace divadelního spolku JEDL nazvaná Zahradníček / Vše mé je tvé.

„Jeho život a dílo jsou mementem. Hlavním tématem Zahradníčkova osudu pro mě ale není utrpení, nýbrž nepředstavitelná síla jeho lásky, víry a naděje,“ komentuje vznik novinky její scenáristka a představitelka Marie herečka Lucie Trmíková. Režisérem je její manžel Jan Nebeský, Zahradníčka ztvární Saša Rašilov.

Jednoho z našich nejvýznamnějších básníků, představitele katolické poezie, bezdůvodně zavřeli v roce 1951; jeho žena Marie se musela se třemi dětmi vystěhovat na venkovský statek, kam nebyla zavedena voda ani elektřina.

„Inscenace se věnuje především vztahu Jana a Marie, nebude to chronologický pohled na jeho život,“ popisuje Trmíková. „Vstupujeme k těm dvěma ve chvíli, kdy jsou odděleni, ona sama se třemi dětmi, on sám v cele. Ale postupně se budou zpětně odhalovat okolnosti jejich seznámení, společného pětiletého soužití, jeho zatčení, souzení atd. A v závěru inscenace budeme svědky jeho návratu po devíti letech vězení a jejich setkání,“ naznačuje herečka.

Svou Marii chápe jako „věčnou, v nejlepším smyslu racionální ženu“. „Zapadají do sebe s Janem právě v tom kontrastu. Jako by on byl obrazně řečeno hlavou v nebi, ona nohama na zemi a v tom propojení mají sílu unést svůj osud,“ přibližuje jejich vztah.

Trmíková hru vystavěla i na základě korespondence. „Protože Mariiny odpovědi na Janovy dopisy z vězení se nedochovaly – ve věznici je skartovali a Jan si je nemohl nechat – čerpala jsem dále z dokumentů, které byly s Marií natočeny, a z krásného rozhovoru, který s ní vedl Miloš Doležal,“ popisuje přípravy.

Představení doprovodí hrou na trubku Ladislav Kozderka. Nebeský má vedle režie na starosti i scénu.

Zahradníček / Vše mé je tvé má premiéru tuto neděli v pražském Divadle X10. První reprízu 25. února ovšem JEDL výjimečně plánuje do rovněž pražské Winternizovy vily. „Jednáme o speciálním programu pro školy, kdy bude po zhlédnutí představení následovat diskuse s pamětníkem té totalitní doby. Osobní svědectví o tom, jak totalita může poznamenávat životy lidí, považujeme za velmi důležité. A prostor Winternitzovy vily se nám zdá pro takovou snahu ideální,“ vysvětluje Trmíková.