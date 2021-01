VIDEO: Muzikál Láska nebeská složený z Matuškových hitů odložili na září

Muzikál Láska nebeská vznikl na základě oblíbených písní legendárního zpěváka Waldemara Matušky. V režii osvědčeného muzikálového režiséra Zdeňka Zelenky se na pódiu Divadla Broadway objeví Jan Čenský v alternaci s Martinem Dejdarem, Jaroslava Obermaierová v alternaci s Naďou Konvalinkovou, Peter Pecha, Vilém Čok a mnoho dalších.

„Byli jsme postaveni do situace, kdy byl muzikál rozezkoušen a premiéra být nemohla. Řekli jsme si, že to navzdory osudu doděláme,“ uvedl režisér k posunu premiéry. „Muzikál Láska nebeská bude nazkoušený do konce února a premiéru jsme přesunuli na 30. září, abychom měli jistotu, že budeme moct hrát pro plnou kapacitu divadla,“ upřesnil pak producent Oldřich Lichtenberg.

„Zároveň jsme nabídli Asociaci nemocnic prostřednictvím ředitele FN Motol pana Ludvíka, že pro lékaře a ostatní zdravotní personál odehrajeme zdarma cca deset představení Lásky nebeské jako poděkování za jejich práci pro nás všechny, a to ještě do konce této divadelní sezóny, jakmile to covidová opatření dovolí,“ dodal šéf scény.

Tvůrci slibují „zamilovanou duchařskou komedii“. Děj se točí kolem dvou bratrů, z nichž jeden po nehodě získá od Boha svolení, aby se v podobě ducha vrátil na zem a postaral se o svého otce, snoubenku a sourozence, jenž ho jako jediný vidí.

Láska nebeská bude už čtvrtým muzikálem pomyslné řady, který vznikl na základě písní slavného českého interpreta. Předchozí takzvané hitmuzikály využily tvorbu Václava Neckáře (Mýdlový princ), Karla Gotta (Čas růží) a Heleny Vondráčkové (Kvítek mandragory). Krom Času růží měly všechny premiéru právě na Broadwayi.