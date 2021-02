Matuškovu Lásku nebeskou si natočili, nejdříve ji předvedou zdravotníkům

Největší hity i ty méně známé písně Waldemara Matušky zněly poslední dva dny pražským Divadlem Broadway. Scéna sídlící v ulici Na Příkopě se totiž rozhodla zaznamenat na film svůj nejnovější počin Láska nebeská.



Režisér Zdeněk Zelenka se scénářem Lásky nebeské

„Po tříměsíčním intenzivním zkoušení je hotovo. A protože nevíme, kdy přesně bude premiéra, nezbývá nám než muzikál nechat natočit,“ hlásí režisér a autor kusu Zdeněk Zelenka uprostřed dvoudenní intenzivní finalizace, kdy se natáčely verze se všemi alternacemi.

Filmový záznam čeká čistě technické využití, hercům i celému týmu poslouží k oživení celého díla, až se konečně bude blížit datum odkládané premiéry. „I kdybychom záznam natočili tak, že by se mohl prezentovat před diváky, nebylo by to možné. Broadway je komerční divadlo placené pouze ze vstupenek, ekonomicky by to nedávalo smysl,“ vysvětluje režisér díla, na které Broadway vynaložila vysoké náklady. „Chtělo by to alespoň dvě třetiny diváků v sále, aby se představení zaplatilo. Čistě ekonomická úvaha,“ dodává.

Ač budou mít všichni filmový záznam doma, počítá před premiérou Zelenka s týdnem zkoušení. Sám má s takovou pauzou zkušenost, jeho Mefisto se jednou v nedalekém Divadle Hybernia oživoval po osmi měsících.

Ač kdysi psal filmový scénář k podobně vystavěným Renčovým Rebelům, byla pro ostříleného filmového i muzikálového režiséra Láska nebeská něčím novým. „Musel jsem si nejprve všechny Matuškovy písně poslechnout. Koncert ani životopisný muzikál jsme dělat nechtěli a navíc devadesát procent Matuškovy tvorby byly sólové písně,“ popisuje úskalí tvůrčího procesu, na jehož konci stojí milostný trojúhelník s duchařským motivem.

„Protože jsem točil i pohádky, dovolil jsem si tam pohádkový motiv. Je to romantická komedie s jedním duchem,“ vysvětluje režisér a scenárista snímků Nesmrtelná teta či třeba Rumplcimprcampr.



Právě v ústřední úloze ducha se představí Peter Pecha. „Kristýnka, Sbohem lásko, Slavíci z Madridu. Režisér mi nechal ty nejznámější fláky,“ hlásí Thálií oceněný herec. Vedle něj se v novince představí Martin Dejdar, Milan Peroutka, Jan Čenský, Josef Vojtek, Miluše Bittnerová, Dana Syslová a plno mladých účinkujících. „Ti polovinu písní neznali. Jsou to mladí představitelé, vysokoškoláci ve věku dvacet pětadvacet let. Ale jakákoli Matuškova píseň je absolutně chytla a vzali ji za svou. Matuška by měl radost,“ hlásí Zelenka k mladým členům ansámblu.

„Tím, že jsem jako Slovák vyrůstal v trochu jiné kultuře, dostal jsem se k většině hitů až během příprav muzikálu,“ přiznává i sám Pecha. „Spoustu písní je ale převzatých z Ameriky od Deana Martina či Franka Sinatry, takže to jsou vlastně světově známé písně s českým textem,“ dodává. „Matušky si vážím, obdivuji jeho témbr i projev. Na to, jaký to byl zarostlý chlap, byl jeho pěvecký projev velmi citlivý,“ dodává Pecha.



Hudební komedie

Zkušený muzikálový herec označuje Lásku nebeskou či třeba předchozího Mýdlového prince, kde taktéž hraje, za hudební komedie. „Je to trochu jiný formát než muzikál. Tyto hudební komedie mají jiné nároky, kvůli delším dialogům či vysloveně činoherním scény se s nimi musíme více vypořádat herecky,“ srovnává.

Zelenka dává Pechovi na příkladu mladších kolegů za pravdu. „Pro mne jako režiséra bylo u mladé generace nejobtížnější sladit neherectví zpěváků a tanečníků s výtečnými herci, jako jsou Pepa Vojtek, Martin Dejdar či Dana Syslová. Musel jsem neustále dávat rychlokurzy herectví. Zda se to podařilo, prověří divák,“ popisuje



S oficiální premiérou zatím Broadway počítá na 30. září. Ještě předtím uvede pět veřejných generálek a hlavně osm až deset speciálních předpremiér věnovaných pouze zdravotníkům jako poděkování. „To bychom rádi. Ale záleží, co situace umožní,“ dodává Zelenka.