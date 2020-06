Na zámek v Polici se přestěhovalo muzeum zpěváka Waldemara Matušky

„Exponáty jsou od Miroslava Frosta, který byl osobní přítel Waldemara Matušky a jeho rodiny,“ uvedl Karel Janoušek, starosta Police.



Mezi vystavené exponáty patřily už v Josefově Matuškovy osobní věci, které muzeu zapůjčila jeho manželka Olga, například klavír či šaty. Frost se s Matuškou seznámil jako šestnáctiletý v roce 1961. V Josefově vystavoval několik desítek exponátů připomínajících charizmatického zpěváka.

Vedle vydaných gramofonových desek také fotografie, plakáty či časopisy. Součástí muzea je zpěvákova kytara či vojenská lodička, s níž hrál ve filmovém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. Matuškovu éru připomínají například staré gramofony, lidé si budou moci poslechnout jeho písně.

Muzeum v Josefově navštívila i vdova po Matuškovi s jeho synem. „Pro sebe jsem tu objevila dvě fotky z roku 1971 z Iráku, kde jsme hráli,“ řekla při návštěvě muzea Olga Matušková. U otevření muzea v Polici tentokrát nebude.

Tamní starosta Janoušek má písně Waldemara Matušky velmi rád. „Osobně jsem se s ním ale nesetkal,“ doplnil Janoušek.

Návštěvníka pobaví i socialistické reklamy

S nápadem přesunout muzeum z Josefova na polický zámek přišel starostův kamarád, herec Jiří Stanislav, který se zná s majitelem sbírky.

Mimochodem, i Jiří Stanislav je člověk s pozoruhodnou uměleckou minulostí. Po srpnu 1968 emigroval a v 80. letech si zahrál různě velké role po boku světových hvězd v britských a amerických filmech. A to včetně Supermana, kde jej coby kosmonauta zachránil herec Christopher Reeve s písmenem „S“ na kombinéze.

Stanislavovi kolegové byli i Pierce Brosnan, Hugh Grant či Martin Shaw, v Česku dobře známý ze seriálu Profesionálové.

Zpět ale do muzea Waldemara Matušky. Jeho fanoušci se na zámku pobaví i nad socialistickými reklamami. Třeba na plakátu z roku 1980 pro Laktos Kyje pózuje zpěvák, jeho žena Olga i kapela se stračenami a sloganem: „Každý den písničku, každý den mléko!“



Matuška se narodil v roce 1932 v Košicích, zemřel roku 2009 na Floridě. Od šedesátých let patřil k výrazným postavám československé hudební scény. Dvojnásobného vítěze ankety Zlatý slavík proslavily hity jako Tereza, Jó, třešně zrály či Růže z Texasu. V roce 1986 emigroval do USA a požádal o politický azyl, po pádu komunismu se do Česka pravidelně vracel.