Czech Spitfire Club končí v muzeu RAF v Polici a buduje vlastní v Jeníkově

Od příští turistické sezony by měly být na Vysočině hned dvě expozice věnované československým vojákům druhé světové války působícím v britském Královském letectvu. I nadále bude otevřena na zámku v Polici, kterou už tři roky proslavuje po celém světě. A nově také ve Větrném Jeníkově.



Czech Spitfire Club, který část muzea provozoval a dodával do něj exponáty, se z Police stahuje blíže krajskému městu.

„Sídlíme v Jihlavě a do Police to máme pětašedesát kilometrů. Je to komplikované, složité na dojíždění, ovlivňovalo to průvodcovskou činnost i třeba údržbu expozice,“ vysvětlil předseda Czech Spitfire Clubu Zdeněk Sadecký.

Nové sídlo tak exponáty klubu najdou ve Větrném Jeníkově. Ten je od Jihlavy vzdálen jen něco přes deset kilometrů. Navíc nabízí mnohem rozsáhlejší prostory než zámek v Polici. I to Czech Spitfire Club přivítal.

V Jeníkově jsou nadšeni, je to pro ně srdeční záležitost

„Jsme z toho nadšeni,“ prohlásila starostka Větrného Jeníkova Martina Lisová.

Pro městys s více než šesti sty obyvateli je vojenská historie srdeční záležitostí. O místních legionářích totiž nedávno vydal knihu. A jeden z nich dokonce městysu odkázal své medaile a vyznamenání.

„Také jsme velice rádi, že se konečně podaří využít levé křídlo našeho zámku. To bylo třicet let prázdné. Hodně dlouho jsme žádného zájemce, který by ho dokázal smysluplně využít, nenašli,“ dodala jeníkovská starostka.

Těší ji rovněž, že by zámek měl sloužit právě pro muzeum. Adaptace prostor pro tento způsob využití je mnohem jednodušší a levnější než třeba přestavba pro účely bydlení.

Muzeum letců RAF zůstane v provozu, zaměří se i na parašutisty

Naopak, trochu opačné pocity zažíval starosta Police Karel Janoušek. „O odchodu Czech Spitfire Clubu jsem se dozvěděl až zprostředkovaně. Je to škoda, ale co se dá dělat,“ poznamenal.

Zdůraznil ovšem, že Muzeum československých letců RAF na zámku v Polici bude v provozu dál. „Ve větší míře se o něj staral Nadační fond generála RAF Karla Janouška (letecký maršál RAF a jmenovec starosty - pozn. red.). Právě ten nás po světě proslavil. O muzeum se tu bude starat i nadále, doplníme ho novými exponáty týkajícími se zejména parašutistů,“ konstatoval starosta. V provozu zůstane i muzeum motocyklů, jež na zámku rovněž sídlí.

„Milovníci válečné historie tu ve finále o nic nepřijdou. Odchod Czech Spitfire Clubu se nám podaří nahradit. Jen nám to přineslo nečekané množství starostí,“ podotkl Karel Janoušek.

Než se opraví zámek, bude výstava v Jeníkově v provizoriu

Své nové působiště ve Větrném Jeníkově chce Czech Spitfire Club otevřít nejpozději na počátku léta. Prozatím bude v provizorních menších prostorách fungovat jako skromnější výstava. Do tří let se ale má nastěhovat do obnovených prostor levého zámeckého křídla.

„Konečně máme důvod nechat levé křídlo rekonstruovat. Bude třeba provést nějaké bourací práce v interiérech, instalovat nové rozvody elektřiny i vytápění, renovovat podlahy. Pokračovat bude oprava střechy a dokončíme výměnu oken,“ popsala, co všechno městys čeká, starostka Lisová.

Větrný Jeníkov práce za v součtu několik milionů korun zaplatí ze svého, vydatně mu mají pomoci i dotace. Czech Spitfire Club se na stavebních úpravách finančně podílet nebude. „Máme dohodu, že přispěje rukama, nohama a nájemným,“ s úsměvem poznamenala starostka.



Návštavník dostane odpovědi, proč v RAF bojovali a jak bojovali

Podle Sadeckého má být budoucí muzeum, jež v renovovaných prostorách zámku vznikne, koncipováno trochu jinak než expozice v Polici. Nemají si vzájemně konkurovat. „Návštěvníkům přineseme odpovědi na dvě základní otázky: proč Čechoslováci v RAF bojovali a jak bojovali,“ nastínil.

Vedle uniforem, dokumentů, medailí a vyznamenání, osobních věcí nebo třeba modelů letadel by se muzeum mělo více zaměřit na techniku a řízení bojových operací. A také na jiné profese, než jsou jen piloti. U RAF na dva a půl tisíce Čechoslováků plnilo i role navigátorů, techniků či se podíleli na provozu letišť a řízení letového provozu.

„Není to snadný úkol, ale snad se podaří,“ věří Zdeněk Sadecký.

Stěžejní součástí expozice mají být dioramata. Velkoplošné obrazy znázorňující výjevy z leteckých bitev mají u návštěvníků muzea navodit dobovou atmosféru.

Zahájení loňské turistické sezony v muzeu RAF v Polici: