Sprinterský talent Kubelík: V Paříži asi nervózní budu, pomáhá mi povídání

„Samozřejmě, že olympiáda je snem každého sportovce, ale já musím přiznat, že jsem až tak vysoko nekoukal. Nebo jsem tomu spíš nevěřil. A už vůbec ne, že by to mohlo vyjít takhle brzy,“ říká jedenadvacetiletý rodák z Dačic, který ale žije s rodinou v Třešti na Jihlavsku a závodí za Atletiku Jihlava.

Takže se dá ve vašem případě mluvit skoro o takovém malém atletickém zázraku, souhlasíte?

Řekl bych to tak, že je super, že to takhle vyšlo.

Zatím jste olympijské hry sledoval pouze jako divák v televizi, mám pravdu?

Přesně. Nedíval jsem se sice úplně na všechno, nicméně na sprinty zcela určitě vždycky.

Kdysi na školních závodech si vás všiml jihlavský trenér Jiří Švec, který o vás tehdy prohlásil, že takových talentů se v republice moc nerodí, a proto vám nabídl, jestli se nechcete atletice věnovat naplno. Vlastně má velkou zásluhu na tom, že se teď chystáte do Paříže...

To je pravda. On mě tehdy našel a dal mi potřebné základy. Bohužel už není mezi námi, ale určitě by koukal, že se mi povedlo dostat se na olympiádu.

Všimla jsem si, že pořád ještě závodíte za Atletiku Jihlava, nesnažil se vás přetáhnout nějaký renomovanější klub?

Jsem ve středisku v Praze, ale závodím za Jihlavu. Mám to tam rád. Nevidím důvod, proč bych měl chodil jinam. Aspoň touhle cestou můžu vrátit to, co mě v Jihlavě naučili.

Eduard Kubelík Atletika (běh na 200 m) Narozen: 8. října 2002 v Dačicích Se sportem začínal jako fotbalista doma v Třešti, v patnácti letech však zběhl do atletického oddílu v Jihlavě. „Atletika mě vždy lákala, občas jsem sledoval nějaké větší akce v televizi,“ přiznal Kubelík, který se později stal juniorským vicemistrem Evropy. Nyní se chystá na svou první olympiádu.

A co na vaši atletickou kariéru říkají rodiče? Předpokládám, že si vaše vystoupení v televizi nenechají ujít, nebo se pletu?

Rodiče jsou pyšní a nadšení, možná dokonce víc než já. (směje se) A koukat se budou určitě, protože mají lístky přímo na stadion. Takže se chystají do Paříže taky.

S takovou podporou v zádech by to chtělo pořádný výsledek. Dal jste si sám pro sebe nějaký cíl, se kterým byste byl spokojený?

Chtěl bych zaběhnout takový čas, který se bude pohybovat okolo mého osobáku. A samozřejmě bych moc rád postoupil z rozběhu.

Spousta sportovců se těší, že v olympijské vesnici potká nějakou skutečnou sportovní celebritu. Máte i vy tajné přání, na koho byste rád narazil?

Ani ne. Jasně, bylo by fajn se s někým opravdu slavným potkat, ale nechávám to náhodě. Já se těším už jen na to, kolik tam bude lidí, protože nic podobného jsem ještě nezažil.

A vyrazíte podpořit i některé další české sportovce?

Uvidíme, kolik bude času, ale mám to v plánu.

Nějakou konkrétní disciplínu nebo sportovce už jste si vybral?

Přemýšlel jsem o judistovi Lukáši Krpálkovi, že bych ho mohl jít podpořit, když je taky od nás z Vysočiny. (usmívá se)

Když už je řeč o domově, berete si s sebou i nějakého maskota? Nebo nejste pověrčivý?

Moc ne. Ale dostali jsme k olympijské výbavě i skleněný lipový list. Prý pro štěstí, tak si ho vezmu.

Hlavně aby se vám cestou nerozbil, když je ze skla...

Má dobrou krabičku, snad vydrží.

Hodně se teď mluví o kolekci oblečení pro české sportovce. Jedni jsou z ní nadšeni, druzí se skoro křižují. Kam patříte vy?

Mně se líbí, přijde mi zajímavá. Ale chápu, že to může mít někdo jinak.

Pokud se nepletu, tak před cestou do Francie byste měl stihnout ještě slavnostní otevření fanzóny letních olympijských her na náměstí v Jihlavě...

Je to tak, odlétám až 30. července a tohle se uskuteční v pátek (dnes). Nevím přesně, co se ode mě očekává, že tam budu dělat, ale připravený jsem na všechno. (směje se)

Eduard Kubelík finišuje rozběh dvoustovky.

Pokud si dobře pamatuji, tak jste mi jednou říkal, že před závody býváte docela dost nervózní. Pořád to platí?

Docela se to změnilo. I když v Paříži asi nervózní budu. Než se člověk dostane na start, je tam dost prostoru, kde na něj může padnout tréma.

A co potom s ní?

Pomáhá mi povídání, jenže většina atletů chce mít spíš klid. Prostě zkusím někoho odchytit. (směje se)