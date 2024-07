Sklárny ve Světlé postaví centrální sklad, výška 30 metrů se nelíbí všem

Ta má být obří, až třicet metrů vysoká - s kapacitou pro sto tisíc paletových míst. Měla by být plně automatizovaná. Umožnila by další rozvoj podniku a navýšení výroby. Takové představy o novém logistickém centru má vedení skláren patřících pod impérium Louda holding.

„Tento projekt je klíčový pro další rozvoj,“ tvrdí předseda představenstva Pavel Louda.

Pro umístění logistického centra si podnik vybral své vlastní pozemky. Nachází se na okraji areálu směrem k zámeckému parku. Menší stanová a v podstatě provizorní hala na části z nich stojí už nyní. Ovšem budoucí sklad by měl být daleko větší.

„Pozemky v blízkosti sklárny se ukázaly pro výstavbu a následné fungování logistického centra jako nejvhodnější,“ konstatoval Louda.

„Centrální sklad, který bude mít kapacitu až sto tisíc paletových míst, nám umožní plně využít potenciál sklárny, zefektivnit výrobní a logistické procesy a navýšit produkci pro uspokojení veškerých požadavků našich odběratelů,“ dodal šéf holdingu.

Aby hala nerušila pohled na zámek a park

Háček však může být v tom, jak blízko parku se vytipované pozemky nachází. Na park bezprostředně navazují. A jisté obavy z toho má nejen krajský odbor životního prostředí, který se k záměru vyjadřoval, ale i někteří světelští zastupitelé.

V územním plánu jsou pozemky vedeny jako zemědělská půda. Přeměna celé lokality v parcely vhodné pro průmyslovou výrobu a skladování měla původně proběhnout v takzvaném zkráceném řízení. Jenže právě kvůli připomínkám nakonec zastupitelé rozhodli o překlopení projednávání do klasického procesu změny územního plánu. Ten obvykle trvá zhruba jeden rok.

„Zastupitelé měli výhrady zejména k velké výšce haly. Třicet metrů je už poměrně dost, bude převyšovat většinu stromů. Mají obavy, aby hala pak nerušila pohled na zámecký park a zámek samotný,“ přiblížil světelský starosta František Aubrecht.

Jak dodal, řešením, na němž se na jednáních s firmou i odborníky z životního prostředí mluví, je od výšky zhruba patnácti až dvaceti metrů haly nanesení textury, díky níž by splynula s okolím. „Součástí projektu by mohlo být oddělení parku od haly i další nižší zelení,“ dodal starosta.

Dalšími důvody pro překlopení procesu změny územního plánu do klasické podoby byla i nutnost doplnit určité informace a dokumenty.

Strategickému zaměstnavateli vyjít vstříc

„Nové logistické centrum a s tím související rozšíření výroby ve sklárně umožní zachovat zaměstnanost v regionu Světelska a předpokládáme, že ji i navýší,“ říká o chystané investici skláren Pavel Louda.

A to si, zdá se, uvědomuje i radnice. „Půjde opravdu o velkou stavbu. Ale sklárny jsou pro Světlou strategický zaměstnavatel, kterému chceme vyjít vstříc,“ konstatoval Aubrecht.

V posledních letech to není poprvé, co sklárny mění východní okraj města. Na druhé straně výpadovky na Havlíčkův Brod nejprve postavily několik skladových hal. Některé z nich jsou provizorní, mají podobu stanů.

Před šesti lety, ještě za původního majitele Lubora Cervy, pak vybudovaly most přes silnici. Je dlouhý 110 metrů a uvnitř něj jede dopravníkový pás. Do automatického skladu tudy denně dopraví až 400 palet naložených zbožím. Most vytvořil novou bránu do města. Dokud nestál, vozily se palety do skladu za silnicí auty.

Vyrobí až 200 tisíc sklenic denně

Do holdingu Louda spadají světelské sklárny od roku 2020. Tehdy je podnikatel zaměřený do té doby zejména na prodej a servis automobilů zakoupil, aby doplnil portfolio poděbradských skláren Crystal Bohemia. Ty coby poděbradský patriot vlastnil už delší dobu.

Sklárny Crystal Bohemia se specializují na strojovou výrobu nápojového skla. Díky moderním linkám vychrlí denně až dvě stě tisíc sklenic. „Loni jsme investovali do vývoje produktů pro hotely a restaurace, kde vidíme potenciál rozvoje, a v letošním roce si od toho slibujeme navýšení zakázek,“ uvedl v únoru ředitel celého Crystal Bohemia Jaroslav Seifert.

Zboží ze Světlé nad Sázavou putuje do celého světa.

Práci celý Crystal Bohemia dává přibližně devíti stovkám lidí. Z toho jich 250 pracuje v Poděbradech, zhruba 650 ve Světlé. Podle dřívějších informací by nový centrální sklad ve Světlé mohl se zaměstnaností výrazně pohnout.

V minulosti se hovořilo v souvislosti se skladem a možností vytěžit potenciál výroby ve Světlé na maximum až o pěti stovkách nových pracovních míst.