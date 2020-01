Překvapený Hus, chuligán Žižka, mohykán Roháč. Husitská trilogie v jednom

Jiráskovo veledílo o částech Jan Hus, Jan Žižka a Jan Roháč zde režisér Lukáš Brutovský hodlá představit v rámci jednoho večera. „Jako divák bych se toho nebál, obsáhlou trilogii zahrajeme za necelé dvě hodiny v kuse. Jde o výcuc toho nejdůležitějšího,“ přibližuje herec Vojtěch Dvořák, jehož tvář právě zmíněný plakát zdobí.



Představení prý osloví i mladé diváky. „O husitství se zde toho hodně dozvědí; navíc docela experimentálním stylem, vše se totiž odehrává formou archeologických vykopávek,“ naznačuje režisérův záměr. Jak je z fotografií ze zkoušek patrno, diváky čeká dost netypická scéna, herci se budou pohybovat třemi nafouknutými polokoulemi.

Tvůrci otevírají více témat. „Původní motiv pravdy a odvahy se nám postupně rozšířil o to, jak se filozofická idea může proměnit až v krvavý fanatismus, když se začne zneužívat mocensky a vojensky,“ uvedl režisér Brutovský k nastudování. „Budeme trochu kritizovat českou povahu,“ dodává Dvořák.

Právě on postupně ztvární všechny tři hlavní role. „Hus je pan profesor nad věcí, sebevědomý, chytrý, lidé za ním jdou. O to víc je pak překvapen, jak to s ním dopadne. Náš Žižka je takový vůdce fotbalových chuligánů, český William Wallace. Roháč pak zůstává posledním opuštěným mohykánem, trochu vyšinutým,“ přibližuje Dvořák národní hrdiny okem inscenace a svého ztvárnění. „Každý je jiný a doufám, že to bude vidět. Já se totiž fyzicky neměním,“ dodává k minimalistické režii.

Vedle Dvořáka se v novince objeví další pětice kolegů (Veronika Janků, Eliáš Jeřábek, Radim Kalvoda, Jan Mansfeld, Petr Reif), která musí zvládnout všechny ostatní postavy.

Dvořák už má za sebou v Městských divadlech pražských několik inscenací včetně Romea a Julie; Husitská trilogie však je zde jeho první rolí v angažmá. „To nešlo odmítnout. Do konce sezony mne ještě v Rokoku čeká zkoušení inscenace Posedlost a dále Drábkovy Kanibalky 2,“ hlásí dlouholetý člen královéhradeckého Klicperova divadla.

Husitská trilogie má premiéru v sobotu.