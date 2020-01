Nepříjemná groteska. Kočkožrout maloměsto rozvíří, popisuje Stropnická

„Vypráví o maloměstě. O nudném životě v hospodě, kde všichni už vzdali své sny, jsou schopni se jen urážet, ponižovat a už tam ani pořádně nefungují partnerské vztahy,“ přibližuje zasazení textu herečka Anna Stropnická. „Právě sem přichází jako zaměstnanec Řek Jorgos a najednou začíná místním brát pozornost jejich žen. Zároveň dobře pracuje, takže by zdejší muže mohl klidně nahradit. Jeho příchod prostě celou společnost rozvíří,“ popisuje herečka děj příběhu z roku 1968, ve kterém Fassbinder reagoval na tehdejší přísun gastarbeiterů do Německa.



„Dneska už to může působit spíše jako nepříjemná groteska, než že by nás to úplně šokovalo,“ zamýšlí se nad provokativností Stropnická. „Ale myslím, že by to klidně mohla být česká hospoda. V šedesátých a sedmdesátých letech jsme tu migranty samozřejmě neřešili. Nyní se nás to tedy sice taky úplně netýká, ale nervozita tu je,“ dodává herečka.

Sama hraje postavu Ingrid. „V základu jsou zde všechny ženské charaktery stejné; ta moje se trochu odlišuje tím, že jako jediná by ráda odešla. Umí zpívat, takže chce odjet do Mnichova, aby se z ní stala hvězda,“ popisuje Stropnická, ale hned dodává, že Fassbinder hru napsal stylem, kdy se diváci z promluv až zpětně dozvídají, co se stalo. „Dozvídají se to z našich drbů, takže úplně nevíme, co je pravda a co ne. Říkáme proto věci, které chceme, aby se říkaly. O nás to lepší, o ostatních to horší,“ naznačuje herečka, která je ve Švandově divadle první sezonu, do Prahy se vrátila po štacích v Olomouci a Brně.

„Bydlela jsem dlouho na Moravě, takže jsem ráda, že jsem nyní doma. Přebírala jsem hned tři role, takže to na podzim byl rychlý start,“ komentuje nové angažmá Stropnická, kterou diváci vedle Kočkožrouta mohou vidět třeba v nedávné novince Na Větrné hůrce. „Po velkých divadlech je nyní příjemnější být na menší scéně,“ dodává ještě rodilá Pražačka.