RECENZE: Přijďte se do bytu páru důchodců zasmát své vlastní budoucnosti

Už při vstupu do sálu pochopíte, že tento večer bude neobvyklý. Když si totiž ve sklepním Studiu Švandova divadla odložíte svršky v šatně, marně hledáte vstup do sálu. Všechny dveře jsou zavřené. Jen jedny disponují zvonkem.

Otevře herečka Bohdana Pavlíková, tedy ve verzi tak za třicet až čtyřicet let. „Pojďte dál! A nezouvejte se, já to pak přetřu,“ hlásí vlídným babičkovským hlasem už plně v roli. S těmito slovy pak divák vstupuje místo do divadelního Studia doslova do bytu staršího manželského páru. Retro nábytek i nádobí, ubrus a křížovky na stole, zapnuté rádio.

Režisér a autor hry (a zároveň ředitel divadla) Daniel Hrbek se totiž spolu s dramaturgem Davidem Košťákem rozhodli publiku dopřát skutečně autentický zážitek. A že to funguje, je jasné hned od začátku. Diváci totiž okamžitě na Pavlíkové uvítání přirozeně reagují a komunikují s ní jako opravdoví hosté.

Těžiště novinky Švandova divadla ale tkví jinde, než jen v autentickém zasazení. Všichni se usadí a Pavlíková dál pokračuje ve studii osmdesátileté ženy, která je ve svém nynějším životě stále především manželkou. Brzy se totiž „vzbudí“ dosud spící Luboš Veselý. Její pomoc potřebuje, je na tom fyzicky zjevně hůře než jeho choť. Nebo se tak alespoň chová vědom si všech výhod z toho plynoucích. „Já klidně dojdu až do Kauflandu!“ kasá se, když mu manželka přeci jen připomene, že bez ní by byl doslova nahraný.

Happy End je podobných hlášek plný. „Připadám si, že hrajeme lodě,“ zazní třeba, když si staří hrdinové rozdělují přidělené prášky do přihrádek podle dnů.

Hrbkovi se v autorském kusu prostě povedlo trefně a s citem vykreslit pozdní život jednoho manželského páru. Díky dobře pointovaným dialogům a autentickým promluvám tak oběma hercům nabídl skvělý materiál, který oba mohou dále rozvíjet. Jistou roli v celkově vydařené herecké souhře pak hraje i fakt, že Pavlíková a Veselý jsou partnery i mimo jeviště.

Happy End 80 % Švandovo divadlo premiéra 25. března 2023 režie: Daniel Hrbek hrají: Bohdana Pavlíková, Luboš Veselý

Happy End tedy vedle hlášek nabízí komické (situace, kdy se Pavlíková bojí, že manžel už nadobro nevstane) i tragikomické (Veselý a jeho marná snaha dojít si na záchod) momenty. Zmiňme ještě Veselého ranní boj s oblečením a základními činnostmi, který vtipně dokresluje vrcholící vážná hudba v rádiu.

Přes všechen humor ale nejde o nějakou prvoplánovou karikaturu. Hrbkovi a oběma hercům se totiž za běžné trampoty stárnoucích manželů, kteří se v malém bytě potýkají navzájem i sami se sebou, podařilo skrýt nenápadné ale silné poselství o celoživotní lásce. Lásce, která se nemusí projevovat slovy či velkými gesty, ale která je patrná i z obyčejného pošťuchování a každodenní rutiny.

A v druhém sledu si pak divák maně uvědomí, že se dost možná dívá na svou vlastní budoucnost. A to přece neuškodí nikdy.