RECENZE: Tučkové Kabaret Winton to opravdu rozjede. Pak se však zarazí

Začíná to více než slibně. „Vítám vás na počátku vaší poslední noci!“ halasí postava konferenciéra Kašpara, kterého s ďábelským nasazením ztvárňuje Miroslav Hanuš. Neodolatelného saxofonistu a stepaře v hlučném kabaretu pěvecky doplňuje diva v podání Andrey Buršové.

Účastníme se totiž silvestrovské oslavy v pražském hotelu Šroubek a před námi je neméně ďábelský rok 1939... Ve velkém rytmu takto začíná aktuální novinka pražského Švandova divadla Kabaret Winton. Podle původní předlohy, za níž vedle dalších stojí naše populární spisovatelka Kateřina Tučková, ji do velkého sálu zrežíroval zdejší umělecký šéf Martin Františák. Novinka má za cíl představit osud jednoho z takzvaných Wintonových dětí a ukázat chronicky známý příběh Wintonova velikého činu v trochu jiném světle.

Tvůrci na to od začátku jdou ve skutečně kabaretním stylu, děj se odehrává jaksi mimoděk v přestávkách hudebně tanečního klokotu. Potkáváme přizpůsobivého Čecha Bartáka (Robert Jašków) i židovského řezníka Benjamina (Tomáš Červinek), potkáváme i mladého Nicolase Wintona (Matěj Anděl) a především zoufalou rodinu, která ze svých dvou dcer dokáže do Wintonova transportu dostat pouze starší Ester (na první repríze ji skvěle podala Sára Lutovská).

Dialogy i dobře známé historické souvislosti se zde daří do kabaretního klokotu zasadit tak nenásilně, že si představení celou první polovinu udrží nastavený rytmus a skutečně uhání jako dobový vlak vyvážející židovské děti z pohasínající Prahy.

Tučkové s Františákem se navíc skrze historické paralely daří v druhé vlně do novinky vcelku nenásilně dostat aktuální uprchlické téma. „Aby tradiční český žebrák mrznul pod Hlávkovým mostem,“ brblá si třeba Barták při pohledu na přeplněná uprchlická centra.

Nevyrovnanost

Pak ale náhle přichází zlom. Spolu s nástupem Dany Syslové (v alternaci s Jaroslavou Pokornou), která se o šedesát let později, nyní jako už stará Ester, vrací do Prahy za časů Palachova týdne, se Kabaret Winton náhle překlápí do čiré činohry. A želbohu činohry zcela neosobité a předvídatelné. Tentam je předchozí kabaretní klokot, divákovi může připadat jen jako vzpomínka na jeden intenzivní horečný sen.

Kabaret Winton 50 % Švandovo divadlo premiéra 22. října 2022 režie: Martin Františák hrají: Miroslav Hanuš, Andrea Buršová, Katarína Mišejková / Sára Lutovská, Jaroslava Pokorná / Dana Syslová, Bohdana Pavlíková, Tomáš Petřík, Tomáš Červinek, Robert Jašków, Matěj Anděl, Anna Grundmanová, Anežka Šťastná, Jacob Erftemeijer, Petr Kult, Zdeněk Dočekal / Martin Rada

Realita Prahy 1989 spočívá v hledání vlastních kořenů zabalených do velice lineárního a předvídatelného příběhu. I postavy druhé poloviny představení jako by náhle neměly co říkat, herci neměli co hrát. A týká se to nejen Jaškówova recepčního a Hanušova Kašpara. Některé postavy první poloviny se náhle zdají být zcela zbytné.

Kabaretu Winton tak v druhé polovině náhle absolutně dojde dech. Střih, klapka, šlus. To, co měl být patrně záměr a snaha o absolutní protiklad k první části večera, se bohužel zcela obrátilo proti tvůrcům. Očekávaná novinka tak zůstává na půli cesty.

Tučková v rozhovorech přiznává, že práci na hře ji narušily osobní záležitosti, text tak dopisovali další. Možná lze tedy důvod nehomogennosti a nevyrovnanosti výsledku hledat už v samotné předloze?