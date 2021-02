Do online nepatříme. Divadelní festival Malá inventura se diváků nevzdává

Streamovaný kabaret PiNKBUS, komentované online prohlídky pražských nezávislých scén pomocí 360° kamery, speciální covid-19 edice burzy projektů. Organizátoři tradičního divadelního festivalu Malá inventura se rozhodli letošní ročník uspořádat i za specifických podmínek, které drasticky omezují počet diváků.

Blíží se tak už devatenáctá sezona oblíbené přehlídky toho nejlepšího, co za uplynulý rok vzniklo na poli nezávislé scény, takzvaného nového divadla. Uskuteční se od 19. do 27. února.

„Festival máme kompletně připravený, tak jak je na našich webových stránkách,“ ubezpečuje umělecký ředitel Malé inventury Petr Pola. V nabídce lze najít tvorbu MeetFactory, A studia Rubín, Alfreda ve dvoře, Studia Hrdinů, Temporary Collective či třeba Tantehorse, ovšem velká část programu bude přístupná pouze novinářům a promotérům s antigenním testem.

Milujeme offline!

„Pro veřejnost nabízíme online pět rozhovorů Jiřího Šimka s hosty, slavnostní zahájení, burzu projektů i nezávislých profesionálů a komentované virtuální prohlídky nezávislých pražských scén. Není toho moc, ale víc se toho v tuto chvíli bohužel udělat nedá,“ uvedla za festival Johana Mravcová. Zájemci z řad veřejnosti najdou tuto nabídku na stránkách akce v sekci Doprovodný program.

Podtitulem ročníku se stalo zvolání „Milujeme offline!“. „Domníváme se, že nové divadlo nepatří do online, a protože milujeme offline, přehlídku nebudeme digitalizovat,“ vysvětluje Pola. „Online je jedna z možných forem, jak přečkat aktuální krizi, ale vždycky to bude něco jiného než živá událost. Nevyhýbáme se tomu a ani to neodsuzujeme, nicméně divadlo, které v rámci festivalu prezentujeme, se bez živých diváků neobejde,“ doplňuje ředitelka Adriana Světlíková.

„Představení, která nyní neodehrajeme živě, bude, doufáme, příležitost uvést během roku v Jičíně, Jihlavě, Českých Budějovicích, Karlových Varech a dalších místech,“ dodává Světlíková. Malá inventura totiž po pražské verzi vyráží do dalších krajů.