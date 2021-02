Pusťte mne ven! volá Janžurová i Divadlo Kalich. Léto zde začne už zjara

Název novinky, kterou pro Divadlo Kalich právě chystá Iva Janžurová, působí trefně – Pusťte mne ven! „Musel jsem se hořce pousmát, jak se titul přesně hodí do současné doby, přestože ho s Ivou plánujeme už delší čas. Který herec by dneska něco takového s chutí nezakřičel?!“ glosuje to producent a majitel pražské scény Michal Kocourek a dodává, že stejně trefný byl i nápad oslovit s režií hereččinu dceru Sabinu Remundovou. „První čtené zkoušky se tak mohly odehrávat u nich doma,“ dodává.

Hra francouzského autora Jeana-Marie Chevreta prý populární herečce nabízí velké sólo. „Už jen za množství textu, které pro tento komediální monolog musí dostat do hlavy, k ní chovám neskutečný obdiv,“ dodává Kocourek a upozorňuje, že inscenace bude zároveň i oslavou hereččina jubilea. Právě chystaná novinka se totiž dočká premiéry dva dny před jejími osmdesátinami, konkrétně 17. května, kdy startuje Hvězdné léto pod žižkovskou věží. Tedy třetí ročník letní scény, kterou Kalich zaštiťuje.

Hrát co nejdříve

Letní hraní letos startuje nezvykle brzy. „Jednak si to díky zastřešenému hledišti můžeme dovolit a jednak opravdu upřímně toužíme po tom, aby nás co nejdřív ‚pustili ven‘, tedy za diváky,“ vysvětluje Kocourek.

„Rok 2021 bude pro nás náročnější a složitější než loňský, o kterém se mluví jako o katastrofickém. Málokdo si uvědomuje, že bojovat o holé přežití pro nás bude letos ještě těžší,“ popisuje. „Loni jsme alespoň měli na první měsíce roku předprodáno, ostatně stále nám v Divadle Kalich zbývá odehrát stovku představení, která jsme divákům nestihli kvůli novému zákazu nahradit. Do letošního roku jsme s žádným takovým předprodejem nevstoupili,“ vysvětluje producent.

„Takže je pro nás životně důležité začít hrát co nejdříve. Druhým důvodem jsou diváci. Na loňském ročníku bylo z jejich reakcí znát, jak si užívají, že opět mohou sedět v divadle. Tak bychom jim to chtěli dopřát, jak jen to bude možné,“ říká.

S otevřením kamenné scény se tuto sezonu prý víceméně rozloučili. „Systém PES měl přinést jakési jistoty a jasný jízdní řád, ale nám tedy v zorientování se zatím nepomáhá. Podmínky, za nichž vláda plánuje znovuotevření divadel, jako hrát pro 30 procent diváků, nechat je testovat, vybavit je respirátory a vytvářet jejich seznamy, jsou pro ekonomicky udržitelný provoz soukromého divadla nereálné, to vám potvrdí každý člověk, který má zkušenosti z divadelní praxe. Škoda, že takoví lidé u vymýšlení těch podmínek nejspíš chybí…,“ uvádí Kocourek.

„Nicméně věříme, že sezona 2021/22 odstartuje návrat divadelního života v republice do dřívějších kolejí, i když na zcela běžný režim si jistě budeme muset počkat o něco déle,“ dodává šéf Kalichu.