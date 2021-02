Psi malých ras. Tři herečky bloudí divadelní budovou a obecenstvo nikde

„Inscenace není určena k přímému styku s divákem. I vzhledem k tomu, že se pohybujeme celou budovou, často po nebezpečných točitých schodištích nebo uzoučkých chodbách,“ vysvětluje hostující režisérka Barbora Chovancová.



Po technické stránce jsou Psi malých ras „obslouženi“ dvěma kamerami a jedním telefonem. „Ale spíš než o kamerách bych mluvila o kameramanech (David Bartoš a Robin Michenka). To oni utvářejí pohled, který pak dostává i divák. Pohybují se s herečkami celou budovou divadla, jejich živý vklad je stěžejní. Jsou plnohodnotnými spolutvůrci,“ upozorňuje režisérka, která jinak působí jako režisérka a programová manažerka slovenského Divadla Ludus.

Livestream jen tak nezmizí

„Celkově se kolem naší inscenace pohybuje téměř dvacetičlenný tým – od inscenátorů až po technické složky. Od hereček a scénografky přes osvětlovače a zvukaře po kameramany a jejich gripy. A spousta a spousta kabelů,“ vypočítává.

K nezvyklému formátu si Chovancová vybrala novelu současné polské autorky Olgy Hund. „Je specifická a výrazná svým minimalismem a mozaikovitostí, ale i lehkostí, ironií, nadhledem,“ popisuje předlohu, ve které autorka nabízí střípky ze života v prostředí ženské psychiatrie.

„Textem se míhají desítky postav a různých příběhů a postřehů, z čehož se splétá zvláštní svět ve světě. Naše adaptace je komornější, soustředí se víc na postavu vypravěčky, průvodkyně. V uzavřeném divadle, ve vlastní hlavě, v izolaci, bez přímého kontaktu s druhým člověkem,“ přibližuje režisérka výsledný počin, kde diváci uvidí trojici hereček Anna Čonková, Milada Vyhnálková a Pavla Dostálová.

Režisérka prý novelu Olgy Hund původně zamýšlela pro klasické divadelní uvedení. „Livestream vnímám jako jednu z možných cest. Ne dominantní, ale schopnou koexistovat s živým divadlem. Přemýšlím o něm opravdu jako o novém žánru, který nabízí jiné, neznámé možnosti, a který je potřeba prozkoumat, vyvíjet. Podle mého názoru jen tak nezmizí,“ uvažuje Chovancová, ovšem hned zdůrazňuje, že se otevření divadel nemůže dočkat.

Přípravu tak nezvyklého projektu považuje za naprosto bezprecedentní zkušenost. „Hraní před diváky je dialogem, herci se konfrontují s konkrétními lidmi v publiku, cítí je, můžou na ně pružně reagovat. Livestream vnímám spíš jako „vysílač“ – a to je samozřejmě pro všechny tvůrce, zvyklé na bezprostřední reakce, těžké. Nikdy jsme takto nepracovali. Nevíme, kdo za obrazovkami sedí, máme velmi málo zpětné vazby,“ uvažuje režisérka. „Když skončila premiéra, přišla jsem za herečkami a kameramany do sálu a jediné, co jsem byla schopna říct, bylo: ‚Tohle je katastrofa.‘ V tom smyslu, že v divadle kromě nás prostě nikdo jiný nebyl. Kontakt naživo je nezastupitelný. Teprve se s tím učíme pracovat. Teprve zjišťujeme, co to znamená,“ dodává.



Reprízu Psů malých ras si diváci mohou pustit od 20:00, po nákupu vstupenky dostanou jednorázový odkaz ke zhlédnutí živého vysílání.