Taktická akce Ghost Recon Breakpoint je náročnější, surovější a hezčí

Jako velký fanoušek minulého dílu Wildlands jsem se upřímně těšil na vyzkoušení letošního pokračování. Zatímco v minulé hře jsme válcovali drogové kartely ve fiktivní verzi Bolívie se slušným nadhledem, vyzbrojeni pokročilým vybavením a taktikami speciálních jednotek, tentokrát půjde o mnohem syrovější a vyrovnanější bitvu. Na fiktivním ostrově Aurora se pustíme do války s bývalým členem naší jednotky a jeho poskoky, kteří jsou navíc vyzbrojeni smrtící armádou pokročilých dronů.

Ghost Recon Breakpoint na E3 2019

Abychom si zoufalost situace vychutnali ještě více, hra nově obsahuje survival prvky včetně managementu zranění, který v omezené míře připomíná Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Videa působila snad až příliš drsně, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak nová dynamika funguje v praxi.

Ubisoft aranžoval hodinovou herní seanci po jednotkách, takže jsem dostal přiděleného velitele našeho týmu (ve hře jako Nomad) a dva partnery novináře, kolegu a kolegyni. Právě ona se mimochodem ukázala jako MVP (most valuable player) naší jednotky, protože kde jsme se my často se smrtícími následky vrhali do akce, tam nám ona zachránila život tím, že se držela zpátky a umožnila nám oživení, aniž bychom přišli o postup.

S ohledem na to, jak často jsme všichni včetně našeho velitele-vývojáře umírali, jsem se zeptal, na jakou že to hrajeme obtížnost: odpověď zněla, že na tu normální. Přežití na Auroře opravdu není taková legrace, jako naše minulé dovádění v Bolívii.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Jedním z největších zážitků byla hned první minuta ve hře. Opět jsem si připomněl, že obrázky ani videa nedělají některým hrám dostatečnou čest. Jakmile jsem viděl divokou přírodu Aurory s dynamickou denní dobou a počasím na vlastní oči, musel jsem uznat, že vypadá mnohem lépe než z nedávného odhalení hry.

Wildlands měla také nádhernou krajinu, ale tady tvůrci podle všeho trochu přiblížili kameru a rozhodně zapracovali na animacích a ovládání vaší postavy, takže si připadáte mnohem realističtěji „uzemnění“ do prostředí, které tak dostává mnohem opravdovější náboj. Grafická paráda se týká nejen přírody, ale také vašich postav a detailů na jejich vybavení.

Cílem naší mise bylo zachránit vědkyni, obeznámenou s fungováním oněch nebezpečných dronů, ze základny nepřítele. Než jsme se na misi vydali, rozbalili jsme polní stan, ve kterém jsme se mohli přezbrojit, přepnout specializaci postavy (odborník na automatické zbraně, ostřelovač nebo tichý infiltrátor) a také vybrat denní dobu pro zahájení mise.

Pak jsme se džípem přesunuli do blízkosti základny, pomocí našich dronů tradičně označili nepřátele v dohledu a následně využili nového mechanismu prostřihávání se oplocením (funkci si vyžádali hráči, které v minulé hře nebavilo obcházet oplocení pevností, aby našli dveře nebo krabice pro přelezení).

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Když jsme vědkyni našli, věci se samozřejmě zkomplikovaly, jelikož odmítla odejít, pokud nevyřadíme z provozu klíčové části základny sloužící nyní pro výrobu a správu smrtících dronů. Zde jsme se rozdělili a každý hráč šel řešit položení miny v jedné části základny. Dařilo se nám vše udržet potichu, bez poplachu. Nepřátele jsme omračovali zezadu, nebo popravovali zbraněmi s tlumičem, ostřelovač poskytoval krytí ze skály shora, prostě Ghost Recon klasika.

Obzvláště jsme si dali záležet, abychom zlikvidovali nepřátele s raketomety, protože ti by v případě poplachu představovali extra nebezpečí. Vše šlo dobře, ale když už jsme se chystali odejít, protivník nás odhalil a na místo dorazila jednotka „Vlků“ (jak si přeběhlí Duchové říkají). Souboj s nimi byl poměrně tuhý, jejich vybavení a schopnosti jsou opravdu téměř totožné s našimi.

Jenže oni mají navíc armádu nebezpečných bojových dronů. Příjemné bylo, že i během mise jsme se dočkali několika filmových sekvencí eskalujících situaci. V předchozí hře bývaly víceméně jen na začátku nebo konci mise.

Jak jsme se následně mohli přesvědčit v divočině při útěku, nepřátelské drony zdaleka nejsou jen malé létající potvory s namontovanou puškou. Jedna z jejich dalších podob zahrnuje tank specializovaný na mortarové bombardování. Je rychlý a pohyblivý, jeho palba dokáže bleskově zasypat kus prostoru smrtícím deštěm výbušnin.

Normální zbraně by ho okousávaly věky, takže jsme museli vytáhnout speciální vybavení, od raketometů po granáty. I tak nám jediný dron dal pořádně zabrat. Podle všeho se můžeme těšit na všemožné varianty těchto smrtících strojů, které silně připomínají Hunter-Killer stroje ze série Terminátor.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Pokud někoho z nás zranili, bylo potřeba kombinovat obvazy (zastavení krvácení a další ztráty života) a injekce (vyléčení ztraceného zdraví). Oboje je potřeba vyrábět ze surovin sbíraných po ostrově, ale celkovou ekonomiku a vyváženost tohoto systému nebylo možné z dema posoudit. Pokud má hráč zraněnou končetinu, je tím ovlivněn jeho pohyb nebo zacházení se zbraněmi. Nechybí také možnost zraněného parťáka vzít na záda a nést ho, nebo zalehnout do bahna na zemi a nehybně s ním splynout.

Ačkoliv hra působila o něco obtížněji než Wildlands, celkový management zranění a surovin není nakonec zas tak komplikovaný jako třeba ve zmíněném MGS3. Zato ovládání a animace postavy udělaly velký dojem (kromě toho že působily reálněji a taktičtěji, očividně na nich pracovali skuteční vojenští poradci a veteráni, tak navíc dodaly opravdovost i interakcím s prostředím) a Aurora je opravdu nádherné místo. Když jsem viděl, jak dobře to všechno vypadá a funguje v praxi, začal jsem se upřímně těšit.