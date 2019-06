Ubisoft na E3 uchvátil s Watch Dogs Legion, předvedl i nový Ghost Recon

Po úvodním hudebním vystoupení, které obstaral orchestr hrající hudbu ze série Assassin’s Creed, přišla ke slovu zatím nejpůsobivější hra výstavy. Prezentovaný Watch Dogs Legion zaujal totiž nejen z hlediska grafiky, ale i netradičním konceptem, kdy hráč ovládá libovolnou postavu londýnské metropole.

Watch Dogs Legion

Hackování dronů a likvidace policejních složek ráznou stařenkou zkrátka nevidíme ve hrách každý den. Že to celé kupodivu velice dobře funguje, se dočtete v našich prvních dojmech z hraní. Na Legion si bohužel ještě chvíli počkáme, neboť jeho vydání je plánováno na 6. března 2020. Začátek příštího roku bude na zásadní tituly hodně bohatý.

Ubisoft na konferenci oznámil i plány týkající se televizní tvorby. S Netflixem pracuje na filmu na motivy hry The Division a hlavní postavy si zahrají Jake Gylenhaal a Jessica Chastainová. Pro Apple TV Plus vzniká zase série o egocentrickém řediteli herního vývoje s názvem Mythic Quest: Raven’s Banquet.



Ale zpět ke hrám. Do bojovky Brawlhalla přibydou postavičky ze seriálu Adventure Time. Upoutávky se dočkal nový obsah do aktuální sezony běžící v úspěšné taktické akci Rainbow SIx: Siege.

Populární značka se dočká začátkem příštího roku další hry s názvem Rainbow Six: Quarantine. Hráči budou ve tříčlenných týmech bojovat proti nespecifikovaným „parazitům“ (snad něco na způsob zombií). Filmeček měl silně hororový nádech a potenciál mu určitě nechybí.

Ubisoft samozřejmě nemohl opomenout ani letošní chystanou novinku Ghost Recon: Breakpoint, v němž si záporáka střihne herec Jon Bernthal (Walking Dead, Punisher). Kromě dvou působivých trailerů hru uvedl sám herec přímo na jevišti, kam si přivedl dokonce psa. Nových informací jsme se bohužel moc nedozvěděli.

Sólisté opět budou moci hrát s počítačem ovládanými parťáky a hlavní záporná postava velí komandu, které se výcvikem i výzbrojí pohodlně vyrovná vaší jednotce.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Vyzdvihnut byl i komunitní program Ghost Recon Delta Company, který poslouží jako intenzivnější sociální nadstavba hry a umožní hráčům i přímou komunikaci s vývojářským týmem. Jak to přesně bude fungovat, to ale zatím nevíme. Breakpoint vyjde 4. října, bude mu ovšem předcházet beta, která je plánovaná na 5. září. Prezentaci uzavřel krátký teaser na event s terminátorem.



Ubisoft připomněl i svojí další aktivní hru, a totiž řežbu For Honor. Aktuální event Shadows of the Hitokiri s novým módem trvá do 27. června.

Nezapomnělo se ani na The Division 2. Tu si budou moci všichni hráči zdarma vyzkoušet mezi 13. a 16. červnem. První velké rozšíření má přijít již v červenci a hráči se v něm vydají prozkoumávat okolí Washingtonu. Druhý balíček se na konci roku zaměří na Pentagon a přinese do hry další raid. Třetí je plánován na začátek roku 2020 a zaujme fanoušky příběhu. Všechna velká rozšíření jsou v The Division 2 přitom zdarma.



Novinka s názvem Roller Champions pak cílí na podobné publikum jako konkurenční Rocket League. Futuristický sport spojuje rychlobruslení a basketbal a vizuálem připomene Fortnite. Hru si zatím zahrajete pouze na PC a aktuální demo zůstane na uPlay do 14. června.



Ani letos nechybělo hudební vystoupení připomínající letošní Just Dance 2020. Kromě aktuálních platforem série nadále vychází také na Nintendu Wii. Také Ubisoft se vytasil s mobilním titulem, kterým má název Tom Clancy’s: Elite Squad a připomene maximálně okleštěnou verzi The Division. Pokud chcete novou hru se Samem Fischerem, zde máte šanci. Hlavní hrdina série Splinter Cell v ní totiž nechybí.



Krátkým teaserem byla představná i novinka Gods & Monsters, vizuálem připomínající Zeldu. Vyjít má 25. února příštího roku.

Gods & Monsters

Ubisoft podle očekávání odhalil i vlastní verzi předplatného ve stylu Origin Access. Uplay Plus bude v září k dispozici na PC za 15 eur měsíčně a nabídne kompletní přístup k více než sto hrám na uPlay se všemi dostupnými datadisky. Zajímavé je, že služba bude fungovat v kombinaci se streamováním přes Google Stadia, takže v podstatě si uPlay Plus můžete předplatit, i když hry na slabším počítači nespustíte. Tedy v případě, že u nás Stadia někdy vyjde.



Konference Ubisoftu nabídla s Watch Dogs Legion zatím nejsilnější titul E3, prvotní nadšení ale postupně trochu opadalo. Jakákoliv spolupráce s Nintendem nebo velké překvapení letos překvapivě chybělo, nedostalo se ani na Splinter Cell či pirátské dobrodružství Skull & Bones. Že Beyond Good & Evil 2 letošní ročník E3 přeskočí, jsme věděli dopředu, přesto absence takové hry zamrzí.