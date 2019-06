Kam kráčí herní průmysl? Čeká se na příští rok, naznačila trendy E3

Bylo jasné již dopředu, že letošní show bude o něco chudší než ostatní roky. Sony dopředu oznámila, že se tentokrát nezúčastní, přitom její PlayStation se špičkovými exkluzivními tituly byl vždy zlatým hřebem veletrhu. Konferenci tentokrát nepořádala ani EA a Activision se také držel poměrně zpátky. Hlavní otázka tedy byla, zda tento prostor o to více využije konkurence, především Microsoft a Nintendo.

E3 2019

Příprava na nové konzole

Je zcela zřejmé, že jedním z hlavních důvodů pro nepřítomnost Sony na veletrhu, je soustředění se na novou generaci jejich konzole PlayStation, o které se prozatím referuje jako o PlayStation 5 (oficiální název zatím nebyl potvrzen).

Tento stroj je však ještě minimálně rok daleko, takže předčasným předváděním na výstavě by Sony odvracela pozornost od svých aktuálně dostupných a prodávaných konzolí i her. Hráči by si mohli říct, že nemá cenu si teď „staré“ věci kupovat, když je na cestě nový a lepší stroj s hrami, které budou samozřejmě vypadat mnohem lépe.

Sony už zároveň soustředí většinu studií na novou generaci, což znamená, že nemá tolik zbývajících velkých titulů pro tu současnou. Proto musí jejich vydání i propagaci pečlivě rozložit (Death Stranding tento podzim, Last of Us 2 a Ghost of Tsushima zřejmě na jaře a další na podzim).

Microsoft tak měl příležitost letošní veletrh využít pro velkolepé odhalení jejich vlastní nové konzole, prozatím známé pod krycím názvem „Scarlett“. Mohli se pokusit zopakovat to, čím vyhráli minulou generaci konzolové „války“ (Xbox 360 vs PS3), tedy vydat nový stroj o rok dříve a získat tím parádní náskok nejen po stránce prodejů. Nestalo se tak.

Nový Xbox vyjde na Vánoce 2020.

Těžko říct, zda nový stroj prostě není připraven nebo k tomu vedly jiné důvody, ale konzole nakonec byla zmíněna jen stručně, a kromě střípků na téma ohromného výkonu jsme se dozvěděli jen hrubé datum: Vánoce 2020. Což je podle všech náznaků shodný termín s novým PlayStationem.

Nový hardware letos nepředstavilo ani Nintendo (které k tomu nemá příliš důvod, protože jejich Switch jde opět poněkud odlišnou cestou než konkurence), takže se vlastně nakonec celá letošní E3 nesla spíše v duchu „čekáme na příští rok, kdy to s novou generací hardware pořádně rozbalíme“.

Oblíbené termíny

Stejně jako loni, také letos nás vývojáři a vydavatelé poněkud vyděsili oznámením termínů vydání většiny očekávaných her. Opět se tak nějak všechny sesypaly do dvou časových období, kdy se na nás vychrlí všechny naráz. Samozřejmě tím zase jednotlivé firmy poněkud nemile zaskočily sebe navzájem, takže určitě některé z oznámeného termínu nakonec alespoň o týden nebo měsíc uhnou.

E3 2019

V praxi je to letošní podzim spojený s tradičně explozivními předvánočními prodeji: Monster Hunter: Iceborn (6. září), Gears of War (10. září), Borderlands 3 (13. září) a Destiny: Shadowkeep (17. září), následované Ghost Recon: Breakpoint (4. října), Call of Duty: Modern Warfare (25. října) a Outer Worlds (dokonce ve stejný den, také 25. října).

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Pokémon Sword a Shield

Pokud by zbyly někomu peníze a čas, o pár týdnů později ho dorazí Death Stranding (8. listopadu), Star Wars Jedi: Fallen Order (15. listopadu), Pokémon Sword & Shield (také 15. listopadu) a Doom Eternal (22. listopadu). A to jsem ještě spoustu „menších“ titulů vynechal.

Doom Eternal Watch Dogs Legion

Podobně veselý pak má být i začátek nového roku: únor by nám teoreticky měl nadělit Last Of Us 2, každopádně dorazí Ori 2 (11. února) a Gods and Monsters (25 února), dále Final Fantasy VII Remake (3. března), Watch Dogs: Legion (6. března), Animal Crossing: New Horizons (20. března) a Bloodlines 2 (31. března).

Nejžádanější hry výstavy

Během několikadenního kroužení po výstavišti v Los Angeles jsem naštěstí nemusel příliš bojovat o místo ve frontách na „veřejné“ předváděčky her, jelikož jsem měl předem domluvené novinářské prezentace v klidu za zavřenými dveřmi. Přesto jsem si ale nemohl nevšimnout několika extrémně populárních titulů, okolo kterých se každý den vytvořily fronty, v nichž museli návštěvníci strávit několik hodin. V extrémních případech klidně i celý den.

VIDEO: FINAL FANTASY VII REMAKE Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oním extrémem byl jednoznačně Final Fantasy VII Remake. Jak se ukázalo, Square na showfloor přinesl hratelné demo, což byla po těch dlouhých letech čekání a odkladů zásadní změna. Na tento kousek se lidé chystali do stohlavých front již hodinu před otevřením výstaviště a jakmile se brány otevřely, tyhle obrovské fronty se plynule přelily před stánek Square, kde během hodiny vybraly vstupenky na představení na celý den.

E3 2019

Ačkoliv jsem velký fanoušek FF7 (ostatně dodnes patřím mezi členy české FFFF komunity), moc to nechápu. Remake je sice graficky podařený a samozřejmě se dojímám záchvaty nostalgie při pohledu na oblíbené postavy či místa, ale hratelnost je svým příklonem k akci úplně jiná (dle mého horší) a hra bude vycházet roky, rozsekaná na malé kousky.

Final Fantasy VII Remake

Obrovská fronta se dělala také na Borderlands 3, o které můžete slyšet ze všech stran, že se hraje mnohem lépe než minulé díly (které byly i tak obrovsky populární) a každý si to tedy chce vyzkoušet na vlastní kůži. Podobný zájem byl také o Doom Eternal, který tahal hráče na místě za jejich nostalgické sklony pomocí vitrín se všemi minulými díly série a rozličnými artefakty z nich.

Velkým překvapením letošní výstavy byla Watch Dogs: Legion, o které se sice vědělo z úniků dopředu, ale prakticky všechny zaskočilo, jak moc je hra svým zasazením a ústředním novým mechanismem zajímavá. Vtipné byly fronty na Nintendo, jelikož většina lidí v nich během čekání hrála na svém vlastním Nintendu. Přenosný Switch je zkrátka pro podobné akce ideální.

Google Stadia a streamované hry

Nový hráč na trhu, „virtuální konzole“ od Google jménem Stadia, během E3 nezpůsobila zas takový poprask, jak by možná někdo čekal. Celý projekt stojí na myšlence, že místo drahého domácího hardware si předplatíte službu, díky které můžete nejnovější hry streamovat z cloudu do jakéhokoliv svého zařízení. Od televize po mobilní telefon.

Google Stadia

Ačkoliv první dojmy z ukázek technologie jsou jednoznačně dobré, stále visí mnoho otazníků nad chováním celého systému v místech se slabším internetem (videohry jsou samozřejmě na milisekundová zpoždějí mnohem citlivější než filmy). Nejasná je i celková nabídka platformy, jelikož jednotlivé hry si většinou budete muset kupovat samostatně. Vstupní cena nicméně není tak vysoká, takže šance na úspěch určitě existuje.

Stadia bude zároveň znamenat startovní výstřel pro novou éru videoher. O streamování se mluví dlouhé roky a služby typu Playstation Now to již v praxi vyzkoušely, ale čísla prodejů zákazníkům jsou zatím podezřele nízká. Experti se přesto shodují, že právě tudy budoucnost hraní nevyhnutelně povede, i když to bude proces a samozřejmě v dohledné době nenahradí „hardwarové hraní“ úplně.

Jak si ale uživatelé stále více zvykají na streamovací služby typu Netflix, tak si nepochybně časem zvyknou i na streamování videoher. Vydavatelé tomu samozřejmě mohou napomoci dostatečně výhodnými a zajímavými nabídkami (například služby Xbox Pass sklízí nadšené ohlasy díky tomu, kolik kvalitních her za svůj poměrně nízký poplatek nabízí).