Známe HW nároky Ghost Recon Breakpoint

Zatímco většina výrobců her se spokojí se zveřejněním jen minimálních a doporučených konfigurací, Ubisoft jich v případě Breakpointu představil rovnou pět. A vypadá to dobře, hra nejspíše poběží i na podprůměrném železe, ale umí využít i absolutní high-end. A tak to má být.



Minimální – Nízké detaily | 1080p

· OS: Windows 7/8.1/10

· CPU: AMD Ryzen 3 1200/Intel Core I5 4460

· RAM: 8 GB

· GPU: AMD Radeon R9 280X/Nvidia Geforce GTX 960 (4 GB)

Doporučené– Vysoké detaily | 1080p

· OS: Windows 7/8.1/10

· CPU: AMD Ryzen 5 1600/Intel Core I7 6700K

· RAM: 8 GB

· GPU: AMD Radeon RX 480/Nvidia Geforce GTX 1060 (6 GB)

Ultra – Ultra detaily | 1080p

· OS: Windows 10

· CPU: AMD Ryzen 7 1700X/Intel Core I7 6700K

· RAM: 16 GB

· GPU: AMD Radeon RX 5700 XT/Nvidia Geforce GTX 1080

Ultra 2K – Ultra detaily| 2K

· OS: Windows 10

· CPU: AMD Ryzen 7 1700X/Intel Core I7 6700K

· RAM: 16 GB

· GPU: AMD Radeon RX 5700 XT/Nvidia Geforce GTX 1080

Elitní – Ultra detaily | 4K

· OS: Windows 10

· CPU: AMD Ryzen 7 2700X/Intel Core I7 7700K

· RAM: 16 GB

· GPU: AMD Radeon VII/Nvidia Geforce RTX 2080

Breakpoint vychází 4. října kromě PC i na PlayStation 4 a Xbox One. Naše dojmy z E3, kde jsme si ho mohli zahrát na vlastní ruce, si můžete přečíst tady.