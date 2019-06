Electronic Arts se snaží vylepšit si pověst, ale moc se jim to nedaří

Před dvěma týdny jsme přinesli článek o neradostné situaci, ve které se nachází slavné vydavatelství Electronic Arts. Jejich hry z poslední doby se neprodávají tak, jak si manažeři dopředu malovali, a blízká budoucnost je také nespasí. Kromě zajímavého Star Wars Jedi: Fallen Order totiž v portfoliu nemají žádnou zajímavou novinku.



Andrew Wilson, šéf Electronic Arts.

V oblíbenosti u veřejnosti jsou EA na úplném dně herního průmyslu, kde jim můžou konkurovat maximálně Epic Games s jejich politikou nakupování exkluzivních distribučních práv.

Žádný div, že se výkonný ředitel společnosti Andrew Wilson snaží tento nelichotivý stav nějak změnit. V posledních dnech jsme tak v souvislosti s EA zaznamenali několik zpráv, které bychom mohli vnímat téměř jako pozitivní. Na opravdový potlesk je toho zatím málo, přesto bychom je neměli nechat bez povšimnutí.

Lootboxy jsou jako Kidner vajíčka

Dokud funguje FIFA, nemusí se v Electronic Arts bát budoucnsoti.

Dokud mají EA k dispozici slepici, co snáší zlatá vejce, mohou si ještě pár průšvihů klidně dovolit.

Tou slepicí je série FIFA a vlastně i všechny další sportovní hry od EA Sports, do kterých hráči každoročně investují mraky peněz. A to nejen do samotného nákupu her, ale i do tzv. lootboxů, tedy dodatečných balíčků s náhodným obsahem sportovců, ze kterých si poté hráči mohou sestavovat co nejlepší virtuální tým.

Právě prvek náhody je trnem v oku nejen rodičům mladých hráčů, ale i politikům. Lootboxy proto zakázali například v Holandsku a Belgii. Nyní si představitele společnosti pozvali „na kobereček“ i zástupci britského parlamentu.

EA se vehementně brání použití termínu lootbox a místo toho se chtějí držet termínu „herní mechanika s překvapením“. Všechna nařčení z podpory gamblingu razantně odmítají. Naopak tento druh monetizace považují za zábavný a etický a přirovnávají jej například ke Kinder vajíčkům. Což není úplně zcestný argument a klidně by se k němu daly přihodit i sběratelské karetní hry, které také často cílí na děti. Dá se tedy předpokládat, že spíše než úplný zákaz lootboxů můžeme očekávat nějaká méně drakonická opatření. Například v Číně mají provozovatelé podobných her povinnost zveřejňovat pravděpodobnosti nálezu jednotlivých karet. To samé platí i v mobilním Google’s Play Store

EA's VP of legal and government affairs refuses to use the term 'lootboxes' in favor of 'surprise mechanics', compares them to Kinder Eggs, says they are not gambling and 'quite ethical'https://t.co/IbRqMwvJea pic.twitter.com/bJ8t3Fkib6 — Nibel (@Nibellion) 19. června 2019

Peníze lidem. Ale zase to nepřehánět

Hodnocení Battlefieldu V na serveru Metacritic.

Andrew Wilson je bez pochyby spoluzodpovědný za složitou situaci, ve které se EA aktuálně ocitlo, přesto se o své živobytí bát nemusí. Loni se umístil mezi sto nejpřeplacenějšími manažery podle žebříčku neziskové organizace As You Sow.

Ze svých kroků však nyní vyvodil osobní zodpovědnost a podle serveru GameDaily.biz se vzdal svých výkonnostních bonusů ve prospěch celého týmu. To samé pak udělali i všichni jeho přímo podřízení vysoce postavení manažeři. Sympatické gesto, ovšem třeba bývalý šéf Nintenda Satoru Iwato si v období, kdy se firmě nedařilo, na několik let dobrovolně zkrouhl plat o 50 procent.

Žádná euthanasie pro Anthem

Anthem by neměl následovat osud Andromedy. Tedy alespoň to hráčům slibují.

Od vydání nešťastné hry Anthem již uběhly více než čtyři měsíce a bohužel nemůžeme říct, že by se od svého nevydařeného startu nějak výjimečně zlepšila. Dokonce ani nebyla předváděna na letošní akci EA Play, její sociální sítě zejí prázdnotou a jen velice málo hráčů se k ní stále vrací. Po zkušenostech s nepříliš dobře přijatou hrou Mass Effect: Andromeda tak všichni tak trochu čekají, kdy se autoři na její další podporu oficiálně vykašlou a zkusí hledat štěstí někde jinde. To se však prý nestane.

Stále se totiž počítá s tím, že životní cyklus hry bude zhruba někde mezi sedmi až desíti lety. Je samozřejmě možné, že Wilson jen mlží a čeká, až kolem hry opadnou emoce, aby ji pak mohl v tichosti hodit přes palubu. Ale přeci jen je podobná rétorika oproti Andromedě příjemný rozdíl. Ostatně Anthem není vyloženě špatnou hrou, a tak doufáme, že zodpovědní lidé na hře stále pracují, podívejte se třeba, jak začínal No Man‘s Sky a kde je celá hra teď.

Umísťovat se pravidelně mezi nejnenáviděnějšími firmami světa jistě není věc, kterou by se chtěli v Electronic Arts chlubit a je jasné, že změny musejí přijít. Bude to však chtít mnohem více, než jen několik načančaných PR prohlášení, jejichž dopad není příliš hmatatelný. Každopádně doufejme, že vše je alespoň signálem, že se s tímto zastydlým molochem něco konečně začíná dít.