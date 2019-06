Electronic Arts už mezi velká vydavatelství nepatří, herní gigant E3 nezvládl

Není žádnou novinkou, že vydavatelství Electronic Arts nemá mezi hráčskou komunitou nejlepší pověst, ostatně v letech 2012 a 2013 bylo zvoleno jako nejvíce nenáviděná společnost v celé Americe. A v tomto nelichotivém žebříčku se od té doby vyskytuje dodnes.

Na akci EA Play bylo vždy na co koukat. Letos to však byla bída.

Donedávna ho to však nemuselo příliš trápit, protože akcie firmy stále rostly na ceně. Až v posledních měsících zaznamenaly prudký propad. Při pohledu na herní portfolio to však může málokoho překvapit.



EA jsou aktuálně ve velice složité pozici, čehož byla nejlepším důkazem právě skončená výstava E3.

Té se tedy Electronic Arts v posledních letech přímo neúčastní, ale mají místo toho vlastní akci pro fanoušky a novináře nazvanou EA Play. Před dvěma roky šlo o našlapanou událost se spektakulární tiskovou konferencí a večer pro zúčastněné zahrál například slavný rapper NAS, ještě loni pak měla v rukávu potenciální blocbsutery (Anthem Battlefield V) i pár originálních nezávislých titulů (A Way Out, Unravel). Jenže Anthem skončil jako vyložený propadák, Battlefield se sice prodával slušně, ale vysoká očekávání manažerů stejně nesplnil.

Po pravdě řečeno Anthem nás nezaujal ani na loňské předváděčce.

Letos je situace ještě o dost horší a skoro se chce říct, že by v EA bývali udělali lépe, kdyby celou akci pod nějakou záminkou raději odpískali. Ostatně nebyli by sami, kdo letos E3 ignoroval.

Jediné, co totiž na EA Play stálo za to předvádět, byla chystaná Star Wars hra Jedi: Fallen Order, pak už byly k dispozici jen DLC k Apex Legends, The Sims a Battlefield. Žádný div, že došlo ke zrušení tradiční tiskovky. Tu ovšem nahradil nový formát, který tragickou situaci ještě zvýraznil. Každé výše zmíněné hře byl totiž věnován samostatný půlhodinový stream. U Star Wars to bylo ještě napínavé, protože to byla první možnost spatřit hru skutečně v běhu, ale půlhodinové plácání o mořské panně v The Sims nebo nové postavě v Apex Legends muselo být únavné i pro lidi, kteří dané hry skutečně hrají. A to radši ani nemluvím o afaktovaných moderátorech, jejichž projev byl takřka k nevydržení.

Andromeda je dobrá hra, ale neměla patřit do světa Mass Effectu.

Zpackaná show je však jen jedna číást většího problému, ostatně EA určitě na některých hrách pracují. Minimálně Need for Speed, Dragon Age 4 a remaster Command & Conquer jsou oficiálně potvrzené, nějaká ta Star Wars hra a další Battlefield jsou pak více než pravděpodobné.

Problém není v tom, že by v EA neměli k dispozici spoustu slavných značek, ale v tom, že s nimi neumí příliš rozumně nakládat.

Jedinou záchranou je tak pro ně aktuálně sportovní divize EA Sports a především fotbalová simulace FIFA. Nejde jen o to, že se každý její ročník prodává jak teplé rohlíky, ale následně ještě generují další zisk formou režimu FUT. Ten funguje na principu sběratelských karetních her a nepřímo nutí hráče utrácet skutečné peníze za virtuální odměny. Jde o stroj na peníze, který generuje neskutečný balík, a proto se v EA pokusili podobný princip nacpat i do ostatních her.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Přitom je Star Wars Battlefront 2 zábavný.

Jenže tím si pod sebou pomalu podřezali větev, která praskla díky jinak povedené hře Star Wars Battlefront 2. Její vnitřní ekonomie byla od začátku nastavena tak nenažraně, že k celé problematice přitáhla pozornost lidí, kteří ani jinak hry vůbec nehrají. Několik politiků pak v těchto „kasinech pro děti“ vycítilo příležitost pro nahnání popularity, a tak se množí hlasy pro regulaci tohoto odvětví.

A první výsledky jsou tady: prodej lootboxů byl již úplně zakázán v Belgii a je dost pravděpodobné, že ta ve svém striktním přístupu nezůstane osamocena. To by byla pro další EA veliká rána.

Společnost už se totiž ústy ředitele Andrewa Wilsona několikrát nechala slyšet, že v klasických příběhových hrách pro jednoho hráče nevidí budoucnost a naopak se chtějí soustředit na hry jako službu. Starším hráčům se to samozřejmě nelíbí, ale když se na to podíváme s odstupem, jistý smysl to dává. Protože třeba takového singleplayerového God of War se sice prodalo 10 milionu kusů, ale když akcionáři vidí, kolik vydělává třeba takový Fortnite, je celkem pochopitelné, koho se budou snažit napodobit.

Jestli se budou po světě plošně zakazovat lootboxy, má EA opravdu veliký problém.

I dnes EA umí udělat dobrou hru. Battlefield, Battlefront 2 a Apex Legends si rozhodně nezaslouží ta červená čísla, která jim uživatelé přidělili na Metacriticu. Ok, takové Need for Speed: Payback byl vskutku průšvih, Anthem měl strávit ještě minimálně rok ve vývoji a Andromeda je sice dobrá hra, ale špatný Mass Effect. Proklínaný engine Frostbite je možná pro vývojáře opravdovým očistcem, ale na druhou stranu hry na něm postavené vypadají božsky.

Jenže co je to platné, když tyto nepochybné kvality neumí firma svým hráčům pozitivně prezentovat, a tak je značka Electronic Arts v některých kruzích vyloženě sprostým slovem.