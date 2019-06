První záběry ze Star Wars Jedi: Fallen Order nás příliš nepřesvědčily

Ještě před vypuknutím výstavy E3 2019 pořádá vydavatelství Electronic Arts svoji vlastní show nazvanou EA Play. Na rozdíl od loňských ročníků však akce letos působí poněkud levným dojmem, EA dokonce vynechali i tradiční tiskovou konferenci. A není divu, nemají totiž co ukazovat. Jedinou opravdovou novinkou v jejich repertoáru je tak Star Wars Jedi: Fallen Order od zkušeného týmu Respawn, ze kterého jsme nyní konečně mohli vidět prvních několik minut přímo ze hry. A rovnou prozradím, že nás docela zklamaly.



Fallen Order totiž vypadá jako úplně obyčejná akční adventura a ze všeho nejvíce připomíná dva díly nevýrazné minisérie Force Unleashed. Nabízí jen úzký koridor, čas od času přerušený nutností zmáčknout tlačítko (hádanky tomu říkat nebudeme) a jediné vzrušení, které nabízí, jsou souboje s nepřáteli.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Dopředu se spekulovalo, že souboje budou hodně inspirovány sérií Dark Souls, ale nic takového v nich nevidíme. Spíše jen obyčejné máchání mečem a občasné využití speciální schopnosti. Obyčejní stormtroopeři tu jsou jen obyčejná stafáž, která padne po první ráně, v ukázce jich hráč navíc většinu z nich dostal odrazem jejich vlastních střel laserovým mečem.

Trochu zajímavěji působí souboje s obřími pavouky a speciálními nepřáteli, ale ani tady jsme neviděli nic, co bychom už nehráli stokrát. Pokud časem hrdina nedostane zajímavější schopnosti, obáváme se, že půjde jen o generickou klikačku.

Ani ostatní prvky hry nenasvědčují, že by Fallen Order mohl být něčím víc, než jen „docela dobrou hrou.“ Grafika je sice hezká, ale v podstatě dnešní standard, který nedokáže prodat nevýrazné prostředí džungle a servisních tunelů, ve kterých se ukázka odehrávala. Z příběhu jsme toho moc neviděli, ale v ukázce prezentovaná záchranná mise působila dost genericky. Hlavní hrdina i jeho robotí sidekick jsou pak vyloženě nesympatičtí.

Nechci vypadat zaujatě a automaticky odsuzovat hru, kterou jsem ještě ani nehrál, ale zkušenosti mi napovídají, že to bude stačit maximálně na 70 procent. Nic proti příběhovým koridorovým hrám, ale jestli je tato ukázka tím nejlepším, co autoři mohou nabídnout, tak je to vážně slabota. Absolutně tomu chybí jakýkoli „wow moment“, kvůli kterému bychom se na hru měli těšit a nebýt to Star Wars, nejspíše bychom na ní do vydání zapomněli.

Ale snad se pleteme a třeba to nakonec bude pecka, jedna věc je totiž koukat na video a druhá pak skutečně hrát.