Pět největších zklamání na herním svátku E3

Jakub Žežule - Mám pocit, že v redakci jsem asi největší fanoušek E3, pravděpodobně i proto, že jakožto externista s ní nemám tolik práce. Přesto musím uznat, že tak slabý ročník nepamatuji. Největším zklamáním byly prezentace sestávající v drtivé většině z krátkých, nicneříkajících trailerů. Největším viníkem je tady Microsoft, který místo dominance potvrdil přesně to, proč jde většina hráčů ke konkurenci. Na co je mi přehlídka 60 her, když jediné, co si z jeho dvouhodinové prezentace pamatuji, je vysmátý Keanu Reeves?

Keanu Reeves na tiskovce Microsoftu

Druhý průšvihář Ubisoft zase strávil většinu času prezentací obsahu do již dávno vydaných her a kromě Watch Dogs Legion nepřekvapil a neukázal nic zajímavého. Otravná byla i všudypřítomnost mobilních hříček, kde nejvíc nudila Bethesda v čele s otřesným Commanderem Keenem. Square mě po Nintendu bavil asi nejvíc, ale jejich konference byla plná remasterů, remaků a reedic všeho druhu. Naštvaný jsem i na rekordní záplavu leaků, jež mnohá oznámení vyloženě zkazila.

Martin Zavřel

1) Prakticky všechny mobilní hry

2) Contra Rogue Corps

3) Avengers

4) Wolfenstein Youngblood

5) Mythic Quest

Commander Keen - meme

Ondřej Zach - Nejvíc v žaludku mi leží mobilní hra Commander Keen. Zatímco loni plivla hráčům do tváře EA, když oznámila mobilní hru Command & Conquer: Rivals, letos si za mě připisuje největší zklamání Bethesda. Nejde ani tak o to, že bych byl nějakým fanatickým fandou Commander Keena. Problém je, že Bethesdu zkrátka nenapadlo nic lepšího, než ke genericky vyhlížející mobilní hře přilepit jméno léta nevyužívané značky. Otázkou je proč? Mladým to stejně už nic neřekne a veterány jen naštve.

Zklamalo mě i letošní streamové pojetí EA Play. Akce působila, jako by šlo o nějakou okresní událost, moderátoři mi přišli tak otravní, že jsem měl chuť je vykuchat lžící, aby se nakonec stejně ukázalo, že král je nahý.

Na show Ubsioftu jsem věřil, že akce skočí několikasekundovým teaserem na nového Splinter Cella. Že se tak nestane, jsem si říkal hned po odhalení Rainbow Six Quarantine. Ale za to si můžu sám, měl jsem zkrátka příliš velká očekávání. Ve stejném ranku jsou i podrobnosti o novém Xboxu. Jenže rok a půl před uvedením do prodeje nelze očekávat žádné velké detaily. Sony i Microsoft budou určitě chtít nejvýkonnější konzoli na trhu, takže na konkrétní specifikace si ještě počkáme. Mezi zklamání řadím i první konkrétní informace o streamovací Stadii od Googlu. Řekl bych, že březnové odhalení přišlo příliš brzy.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Petr Zelený - Za zklamání považuji představení herních Avengers. Trailer byl sice hezký, o tom žádná, ale přišel mi takový sterilní. Nepřesvědčilo mě ani demo z Jedi: Fallen Order - hra v něm vypadala jako koridorovka, kde sice světelným mečem stormtroopery zabijete na jednu ránu, zároveň jim ovšem neuříznete ani nárameníky. Posledním zklamáním je pro mě úplná absence Blizzardu a Sony.

Jan Kouba - Pět zklamání asi nenajdu, tato E3 byla celkem taková, jak jsem ji očekával. Snad jen ten Microsoft se mohl snažit ještě o něco víc. S tolika novými studii to mohla být pekelná jízda.



Commander Keen (2019)

Jan Srp - Mobilní hry nekončí. Herní firmy už pochopily, že se za lootboxy a pay 2 win mechanismy od hráčů potlesku nedočkají, a tak od nich již pomalu ustupují. To samé však bohužel neplatí o mobilních hrách. Ano, chápu, že za minimální náklady vydělávají obrovské množství peněz, ale na akci typu E3 nemají co dělat, nota bene na hlavních pódiích. Commander Keen, Gears POP, Tom Clancy’s Elite Squad a další sice můžou nakonec dopadnout dobře, ale cílí na jiné publikum, než pro jaké se tato výstava pořádá.

Electronic Arts už na to nemají. Představení Electronic Arts bylo letos fiaskem. Veliké vydavatelství má v zásobě jedinou novou hru, jinak jen ukazovalo akorát své zajeté značky jako jsou The Sims, Fifa, Apex Legends nebo Battlefield V. O nepovedeném Anthemu se raději nehovořilo vůbec. Samotný Jedi: Fallen Order vypadá podle prvních záběrů jako slušná akční adventura, zbytek ani nestál za samostatný článek. Smutné.

Chybějící hry. Ani letos jsme se nedozvěděli žádnou novinku o sérii Splinter Cell, místo Age of Empires 4 jsme dostali jen remake druhého dílu, Beyond Good and Evil 2 také jako by ani neexistoval. Chybějících jmen bylo však víc a byť chápu, že je potřeba své portfolio rovnoměrně rozvrhnout, alespoň nějakou krátkou informaci o těchto hrách bych ocenil.

Darksiders Genesis a Wastelands 3. Pořád ale lepší žádné informace než špatné informace. Miluji sérii Darksiders, ale na generickou diablovku Genesis, která její svět brzy rozšíří, se rozhodně netěším. Ještě hůře pak působil trailer na Wasteland 3, který depresivní atmosféru minulého dílu vyměnil za přepálený zfetovaný kýč po vzoru Rage 2. Co se pak rozhodla Bethesda udělat se značkou Commander Keen, by mělo být trestné.

Microsoft neohromil. Tiskovka Microsoftu byla jednou z těch lepších částí E3, přesto jsem očekával ještě více. Doufal jsem, že chystaná konzole bude představena skutečně do hloubky, zajímalo mě, jak to bude se streamovací službou xCLoud, která má konkurovat Stadii od Googlu a také doufal v novinky ohledně brýlí Hololens. Nemůžu říct, že bych byl zklamaný, ale vzhledem k absenci konkurenční Sony jsem čekal, že se Microsoft ještě více vytáhne.