Kultovní strategie Age of Empires 2 se dočká remasteru. Už druhého

Už to jsou skoro dva roky od chvíle, kdy byl oficiálně oznámen čtvrtý díl legendární hry Age of Empires. Jenže od působivého traileru jsme ze hry neviděli vůbec nic, což se bohužel nezměnilo ani na letošní tiskové konferenci Microsoftu na výstavě E3. Místo toho jsme se dočkali oznámení remasteru druhého dílu.



Pokud vám na grafice nezáleží, asi není důvod opouštět Age of Empires 2 HD

Ten je sice většinou hráčů považován za nejlepší z celé série, ovšem jednoho výrazného faceliftu už se dočkal. Age of Empires 2 HD vyšel v roce 2013 a nestárnoucí klasiku převedl do moderní podoby podporující širokoúhlé monitory s vysokým rozlišením. Mimochodem na Steamu se stále prodává za nějakých 500 Kč.

Chystaná Defintive Edition jde ale naštěstí o několik úrovní dál. K dvacetiletému výročí vydání hry (letí to, že?) si autoři připravili kompletně přepracovanou grafiku podporující až 4K rozlišení. Zázraky však nečekejte. Na obrázcích to sice vypadá skvěle, ale v pohybu je díky prkenným animacím staré jádro hry znát. Ostatně loňský remaster prvního dílu (naše recenze) mluví zas vše.

Největším tahákem ke koupi tak bude patrně nová kampaň nazvaná The Last Khans. Detaily o ní neznáme, ale název napovídá, že bychom se mohli postavit do čela mongolských hord drancujících Evropu.

Jestli ovšem tato kampaň bude sama o sobě stát za to, abyste si stejnou hru koupili i potřetí, vám řekneme až na podzim, kdy by měla oficiálně vyjít.

Ne že bychom se netěšili, ale přeci jen bychom už nyní rádi viděli i něco z té chystané čtyřky. Microsoft však slibuje, že ji blíže představí ještě letos.