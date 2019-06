Další hra našeho dětství se vrací, Commandos 2 dostanou HD remaster

Co si budeme nalhávat, vydávání remasterů starších her je pro vydavatele nejsnazší cestou k penězům. Není potřeba vymýšlet příběh, herní mechaniky či testovat správné vybalancování, stačí „jen“ trochu přeleštit grafiku a je hotovo.

Než aby se pracně patlali s Dosboxem a jemu podobnými aplikacemi, hráči si za trochu nostalgie rádi znovu zaplatí. Navíc hru budou mít v knihovničce na Steamu, což automaticky každý herní zážitek dostane na vyšší úroveň.



Letošní E3 ukázala, že poptávka po remasterech neklesá, ba naopak. Aktuálně se pracuje například na Final Fantasy VIII, The Last Remnant, Command & Conquer, Warcraft 3, Age of Empires 2 (ty už budou mít dokonce remaster druhý), Praetorians a teď už víme oficiálně, že i na Commandos 2.

Originál vyšel v roce 2001 a obecně je vnímán jako jedna z vůbec nejlepších her z období 2. světové války (viz naše dobová recenze). První díl prakticky založil žánr „plížících strategií,“ dvojka celý koncept dotáhla k dokonalosti.

Se svým malým týmem vojenských specialistů plníte záškodnické mise v nepřátelském týlu, místo řinčení zbraní se však musíte spolehnout na co nejvíce nenápadný postup. V reálu to znamená pečlivé plánování každého kroku a spoustu ukládání a nahrávání. Commandos je opravdu těžká hra, která neodpouští žádnou chybu.



Tak schválně jestli na něco podobného budete mít ještě v dnešní době nervy. A čas. Hlavní výhodou chystaného HD remaku bude samozřejmě vylepšená grafika, která si však stále udržuje své původní kouzlo. Alespoň tak to tedy podle prvních záběrů vypadá.

Otázkou je, jestli hra dokáže oslovit i nové hráče. Přeci jen šlo i na svoji dobu o náročnou a komplexní hru, vyznačujících se vysokou obtížností a dlouhou herní dobou. Pokud se něco nepokazí, remaster by měl vyjít během posledního čtvrtletí letošního roku.