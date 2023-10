Vrací se další slavná značka z devadesátek, válečná strategie Commandos

První díl Commandos: Behind Enemy Lines z roku 1998 byl jednou z nejoriginálnějších her své doby a inspiroval řadu napodobitelů. S malou skupinou vojáků, z nichž každý měl jinou specializaci, jsme během tajných operací 2. světové války plnili speciální mise hluboko v nepřátelském týlu. Cílem nebylo pobít vše, co se pohnulo, ale naopak splnit úkol co možná nejnenápadněji.

Commandos: Origins vypadají zatím jako hodně konzervativní pokračování, které původní koncept nikam posouvat nechce.

Hra se dočkala dvou neméně povedených pokračování a spousty napodobitelů (z těch slavnějších například Desperados či Robin Hood), s nástupem 3D grafiky ale žánr tzv. realtime tactics (RTT) zase zmizel v zapomnění.

Jeho slávu na chvíli obnovila německá společnost Mimimi, jejich Shadow Tactics, Desperados 3 nebo naposledy Shadow Gambit dotáhly dobře známé mechanismy prakticky k dokonalosti. Bohužel, úspěch u kritiky se nepřetavil v obchodní úspěch a tak studio nedávno oznámilo konec (viz náš článek).

Fanoušci RTT naštěstí nemusí smutnit dlouho, již příští rok by se totiž měli dočkat návratu zakladatele. Jak už je z podtitulu Origins zřejmé, Commandos se vrací ještě před události první hry, do doby, kdy se elitní tým specialistů teprve formoval. Ne, tedy, že by na tom nějak extra záleželo, příběh v Commandos prakticky neexistoval, spíše vždy šlo jen o slepenec samostatných misí. A stejně tak to má být i zde. Úrovní bude celkem deset a k dispozici budete mít celou původní šestici vojáků, tedy zeleného bareta, ženistu, odstřelovače, řidiče, potápěče a špiona.

Jestli hra bude na specializace stejně ortodoxní jako první díl, kdy platilo, že například auto dokázal řídit jen jediný člen týmu, nebo tentokrát vývojáři dají hráčům větší volnost, není zatím jisté. Za to je z prvního dílu vidět, že co se hratelnosti týče, je vše při starém a nic na tom nezměnilo ani 3D zpracování.

Hra by měla vyjít někdy v průběhu příštího roku, takže nejspíše nijak neohrozí chystaný český The Last Train Home, který cílí na stejné publikum (viz naše preview).