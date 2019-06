Pět nejlepších věcí z herního svátku E3

Jakub Žežule - Jakožto velkému fanouškovi originálu mi největší radost na E3 2019 udělal chystaný remake Final Fantasy VII. Zpracování světa i hlavních postav by snad ani nemohlo být lepší a soubojový systém vypadá o poznání lépe než v patnáctce.

Největším překvapením byl Watch Dogs Legion (číst dojmy z hraní). I kdyby se revoluční koncept nepodařilo dotáhnout, pravděpodobně půjde o nanejvýš výjimečný a unikátní herní zážitek, navíc v ohromujícím zpracování. Kdo by to byl býval od konzervativního Ubisoftu čekal.

Bronz si odnáší oznámení pokračování The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Má být údajně ještě temnější než kultovní Majora’s Mask a autoři se prý inspirují kovbojkou Red Dead Redemption 2. To nemůže skončit špatně. Potěšilo mě i oznámení nového RPG Elden Ring, které Miyazakiho From Software kutí ve spolupráci s Georgem R.R. Martinem. Trailer ve stylu Dark Souls mě navnadil. Potěšil mě i asijský horror GhostWire Tokyo od studia zodpovědného za Evil Within. Držím palce, už kvůli sympatické režisérce.

Cyberpunk 2077

Ondřej Zach - Nejvíc jsem si letos užil show Nintenda, které má neskutečně našlapaný line-up. Kromě nových Pokémonů a remaku Zeldy mě hodně potěšil první gameplay z duchařské akce Luigi’s Mansion 3 (dojmy ze všech tří her čtěte na Bonuswebu zde).

Protože přesně tak jsem si třetí díl představoval. Výborný dojem ve mně zanechalo i oznámení hackerské akce Watch Dogs Legion, podpořené nejenom našimi pozitivními prvními dojmy. Do dvojky jsem se nedokázal dostat, nesedl mi hlavní hrdina ani partička kolem něj, na trojce mě láká zasazení i snaha posunout sérii dál (půjde hrát za jakoukoliv postavu).

Castlestorm 2

Těší mě i to, jak je kolega Martin Zavřel nadšený po hodinové prezentaci Cyberpunku 2077 od tvůrců Zaklínače 3. Jsem si skoro jist, že kritizovaný slabší gunplay se během následujících měsíců podaří vyladit.

Z menších her mám opravdu velkou radost z oznámení Castlestormu 2, který kromě střílení z balisty, ničení hradů a vysílání jednotek do boje láká na strategickou nadstavbu na celkové mapě. A konečně musím pochválit i Microsoft, jak pečuje o službu Xbox Game Pass, kterou nově rozšířil i na PC. Poměr cena / výkon je velmi dobrý, logickým krokem bude propojení se streamováním.

Petr Zelený - Trailer na Cyberpunk 2077 mi připomněl, jak moc se na toto RPG těším. Angažmá Keanu Reevese a oznámení data vydání už jsou jen třešničkou na velmi lákavém dortu. Teď už jen doufat, že se vydání nebude odsouvat.

Velmi mile mne překvapily závěry ze třetích Watch Dogs, zvlášť po druhém dílu, který byl takový bezpohlavní. Snad autoři svůj koncept „Hrajte, za koho chcete“ dotáhnou do úspěšného konce. Navnadily mě také gameplaye z druhých vampírských Bloodlines (jedničku totiž miluji) a z druhého Dying Light. A nemůžu se dočkat pokračování The Surge, která je spolu s nedávným Sekirem jedinou soulsborne hrou, kterou jsem dohrál a vztekle nezahodil do kouta.

Jan Kouba - Tento rok byla E3 trochu slabší než roky minulé. Sony svými exkluzivitami vždycky umělo srazit čelist až k zemi a jeho absence byla znát. Microsoft se své šance chopil jen částečně, ale i tak předvedl nejlepší konferenci. Tím zcela nejlepším je určitě příchod Halo zpět na PC. Nejsem majitelem krabice X a jediná exkluzivita, která mě mrzela, byla právě značka Halo. Budu si konečně moci doplnit vzdělání. Velice mě potěšilo, že se myslí i na milovníky hororů a podivných příběhů.

Blair Witch a hodně nápaditý thriller 12 Minutes jsou přesně takové kousky. Blair Witch sice působí na první pohled jako klon Outlast, ale pokud zaboduje atmosférou, rád mu to prominu. 12 Minutes by mohl překvapit o mnoho víc, originalita čiší z nápadu i samotného zpracování.

Velkou radost mi udělal na pódiu Tim Shaffer, skrytě doufám, že se nakonec dočkáme Brutal Legend 2. A na závěr nová hra od Shinji Mikamiho. Netuším, co si od ní slibovat, ale vše inspirované japonským folklorem a šintó mě zajímá.



Jan Srp - Xbox PC Game Pass. Myšlenka „herního Netflixu,“ který vám na bázi měsíčního předplatného zajistí přístup k široké nabídce her, není nijak revoluční a například takový Origin Premium od EA už nějaký ten pátek docela dobře funguje. Jenže až rozšíření xboxáckého game passu i na PC vypadá jako ideální řešení. Zejména kvůli široké nabídce, která se soustředí i na klasické jednorázově příběhové hry.

Hned jsem si do počítače nastahoval spoustu věcí, které jsem chtěl vždy vyzkoušet, ale nějak jsem se k tomu nikdy nedostal. U většiny z nich mi stačilo pár minut, abych je zase odinstaloval, ale nakonec jsem se zasekl u skvělého Turing Testu a Ruinera, které bych asi jinak nikdy neobjevil.

A v tom je největší síla tohoto obchodního modelu: podobně jako na Spotify člověk může opravdu experimentovat a snadno si rozšiřovat obzory. Nabídka je zatím omezená, ale bude se rychle rozšiřovat. Nechci sýčkovat, ale Steamu už začíná vážně téct do bot, navíc Windows Store podporuje achievementy a ukládání do cloudu.

Baldur’s Gate 3. Sice jsem ze samotné hry neviděl vůbec nic a trailer se mi moc nelíbí, ale stejně ani na sekundu nepochybuji, že toto bude pecka. Návrat jedné z mých nejoblíbenějších značek vůbec v podání týmu, který už mnohokrát ukázal, že pořádná RPG umí, je splněným snem.

Jediné, čeho se trochu bojím je, že Lariani nedokážou udržet atmosféru předlohy, a tak jako jinak vynikající Divinity Original Sin hru degradují hloupými vtípky a výraznou stylizací. A pak také toho, jestli v dnešní době dokážu vůbec najít na takto komplexní titul ještě čas.

12 Minutes. Jedna z mála novinek představených na E3, která působí opravdu originálně. 12 Minutes budou nejspíše více filmem než hrou, ale to mi vůbec nevadí. Těžce depresivní a zlověstná atmosféra z krátké ukázky vyloženě čiší a nemůžu se dočkat, až si tento tísnivý thriller na vlastní ruce vyzkouším.

Bethesda jede. Série The Elder Scrolls mě nebaví, poslední díly Falloutu byly vyloženě trapné a Doom Eternal na mě působí jen jako klon minulého dílu. I přesto, že jsem takto sepsul jejich nejdůležitější hry, jsem z produkce Bethesdy nadšený. Nových Wolfensteinů se stále nemůžu nabažit a chystaný Youngblood nabídne více toho samého. Vyloženě mě však potěšily dvě nová oznámení, Deathloop od Arkane Studio a GhostWire: Tokyo od Tango Gameworks jsou přesně tím typem vysokorozpočtových her pro jednoho hráče, kterých není nikdy dost! Kvůli tomu jim odpustím i zprznění mé oblíbené hopsačky Commander Keen.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk do roka. CD Projekt razantně ukončil spekulace, že se jejich hra chystá až na příští generaci konzolí, a oznámil datum vydání. Už je to rok, co jsem viděl první záběry a podle Martina nyní vše působí ještě lépe. I když už je kolem hry na můj vkus až příliš veliký hype, který není v lidských silách plně uspokojit, bude Cyberpunk 2077 absolutní pecka. O tom ani na chvíli nepochybuji.