Dříve autory No Man‘s Sky nenáviděli, teď jim zaplatili děkovný billboard

Když před třemi roky vyšel vesmírný simulátor No Man‘s Sky byl to pěkný průšvih (viz naše recenze). Nejen, že hra ve své původní podobě nebyla příliš zábavná, ale fanoušci byli zklamáni tím, jak se do plné verze nedostaly některé původně slibované věci. Ředitel studia Sean Murray byl proto internetovým davem označen za lháře a pasován na veřejného nepřítele číslo jedna (více viz náš dobový článek).



Sean Murray ze studia Hello Games.

Jenže Murray a jeho Hello Games po nepříznivém přijetí nezahořkli a na svůj projekt se nevykašlali jako jiní (zdravíme Electronic Arts). Naopak, No Man‘s Sky neustále vylepšují a hra je nyní od své původní verze prakticky k nerozeznání. Nyní je v ní možné stavět základny, potápět se pod hladinu moře, hrát z pohledu třetí osoby a dokonce i ten prokletý multiplayer se nakonec podařilo dodělat. Všechna tato vylepšení jsou navíc do hry implementována zadarmo.

our community has bought the billboard outside our office to say Thank You



Oh. My. God.https://t.co/oGTjFI4WWG — Sean Murray (@NoMansSky) 13. června 2019

A komunita tento přístup dokáže ocenit. Byť stále nejde o dokonalou hru pro každého, vysloužili si Hello Games za své kroky jen pochvalné reakce. Ty šly nakonec tak daleko, že se několik fanoušků složilo na děkovný billboard, který umístili poblíž kanceláří firmy v britském Guildfordu. Celkem už se vybralo přes sto tisíc korun, další přispěvatelé se však stále objevují.

A jak je vidět z reakce, Sean Murry má z této aktivity obrovskou radost.