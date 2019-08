Electronic Arts chce mít ve svém portfoliu více her na Switch

Před třemi týdny, během prezentace finančních výsledků EA, se jeden z investorů zeptal, proč na Switch dosud nevyšla hra The Sims, která je úspěšná u příležitostných hráčů. CEO Andrew Wilson reagoval, že u každé platformy berou v potaz řadu věcí.

Hlavním argumentem však byla interní data, podle nichž spousta majitelů Switche vlastní PC, PlayStation 4 nebo Xbox One a hry od EA hrají právě na nich. K tomu dodal, že online architektura Switche by nemusela být schopná zvládnout obsah od uživatelů.

Laura Mieleová Andrew Wilson, šéf Electronic Arts

Jinak to vidí Laura Mieleová, která v EA pracuje na pozici chief studios officer. Ta v rozhovoru v aktuálním čísle tištěného magazínu Game Informer naopak prozradila, že by v portfoliu společnosti ráda viděla více her na Switch.

Na dotaz, zda společnost nepřehodnotila své investice do Switche, odpověděla následovně: „Ano. Investovali jsme do Fify. A byl to slušný úspěch. Těší mě, jak slušný zásah má hra na této platformě. Rozhodně bychom chtěli mít více her na Switch v našem portfoliu. Prozatím nechystáme žádné oznámení, ale je to platforma, na níž bychom rádi viděli některé naše úspěšnější tituly.“

Prozatím na Switch vyšly od EA pouze osekaná Fifa, Unravel Two a Fe. Via Nintendo Everything.