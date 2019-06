Epic Store se za půl roku dokázal etablovat, hráči ho ale stále nesnášejí

Nejviditelnější aktivitou nového Epic Store je stále snaha „podplatit“ co nejvíce vydavatelství, aby se jejich hry neobjevovaly na konkurenčním Steamu (jiné obchody jako třeba Windows Store nebo uPlay evidentně nevadí). Důvodů, proč nový obchod nelze jednoduše ignorovat, se už objevilo mnohem víc.

Here’s a tweet storm on the topic of “Why Exclusives”? https://t.co/SZgD6OhuiQ — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 26. června 2019

Famózní Metro Exodus už si můžete zahrát i v rámci předplatného Game Pass.

Výhody Epic Store si zatím spíše pochvalují spíše vývojáři než sami hráči. Samotný poplatek za exkluzivitu značně snižuje rizika podnikání (například autoři hry Phoenix Point prý za roční exkluzivitu dostali přes dva miliony dolarů), nulové poplatky za použití Unreal enginu také nejsou zanedbatelnou položkou. Zatím posledním trikem od Epicu byla slevová akce, během níž všechny rozdíly mezi původní a zlevněnou cenou dorovnával Epic vydavatelům „ze svého.“

Klíčovou vlastností nového obchodu je však změna poměru peněz, který si od vývojářů her digitální obchod bere. Třicetiprocentní podíl byl v době nástupu digitální distribuce výhodný pro obě strany, ovšem doba se změnila. Ředitel Epicu Tim Sweeney se domnívá, že 12 % musí v dnešní době vydavatelům stačit. Právě exkluzivity pak vnímá jako páku, kterou může donutit Steam k tomu, aby dával vývojářům více peněz. Ostatně pokud na to prý Steam přistoupí, s touto praxí skončí (psali jsme tady).

Epic má prostě díky Fortnite peníze a do rozjíždějícího se obchodu neváhá investovat ve velkém. A vypadá to, že první úspěchy už se dostavují.

Zapadla by World War Z mezi spoustou podobných her na Steamu? Kdo ví.

Možná jde tedy jen o součást smlouvy o exkluzivitě, ale všichni, kdo o spolupráci se Epicem zatím veřejně promluvili, si jej pochvalují. Tvůrci letošního hitu Metro: Exodus se pochlubili, že se hra na PC prodává dva a půlkrát lépe než předchozí díl Last Light. Autoři jen lehce nadprůměrné World War Z ze skvělých prodejů vyloženě chrochtají nadšením a třeba studio Cofee Stain prohlásilo, že jejich Satisfactory zažívá nejlepší start ze všech jejich dosavadních her (a to mají prosím na triku hit Goat Simulator) a prodali již půl milionu kopií. Autoři free 2 play novinky Dauntless pak oceňují především snadnou výbornou podporu cross play.

Ano, všechny tyto hry by nejspíše uspěly i na Steamu, ostatně jak říká ředitel Epic Storu Steve Allison: důležité jsou jen samotné hry, ne obchod ve kterém je prodáváte.

To si ovšem nemyslí každý. Ani ten půlrok nedokázal trochu utišit vášně, které kolem obchodu stále panují a už jen přiznat, že Epic Store není jen čiročiré zlo, vás prakticky vyřadí ze slušné společnosti (ostatně proto tady také o této problematice píšu pořád jen já, moje reputace totiž po prvním článku už nemá kam hlouběji klesat).

V podstatě takoví moderní Jánošíci.

Na špatném obrazu u hráčů nic nezměnila ani konference PC Gaming Show z letošní E3, kterou mimochodem Epic Store sponzoroval. Sice bylo oznámeno několik zajímavých nových her, ovšem ty, které vyjdou exkluzivně jen na Epic Store, se rozhodně potlesku nedočkaly. Ba naopak. Hry jako Chivalry nebo DOTA Auto Chess byly dosud oblíbené, ovšem trailery na jejich chystaná potlačování sbírají více negativních reakcí než pozitivních. V komentářích se přitom o těchto hrách posměšně mluví jako o Pirate Bay Exclusives v narážce na to, že si lidé hru raději pokoutně načerno stáhnou, než aby podpořili její autory.

A little context: House House is a small independent studio that has been operating on a tight budget for years, so a partnership like this gives us a means to make games sustainably for the foreseeable future — in an industry like ours, this kind of stability is huge. — House House (@house_house_) 10. června 2019

Na jedné straně je samozřejmě pochopitelné, že by lidé uvítali možnost svobodné volby, kde si kterou hru budou moci zahrát. A taky je jasné, jakou možnost by si většina z nich vybrala. Přes sliby rychlého zlepšení Epic Store stále postrádá většinu funkcionalit, na které jsou uživatelé Steamu dávno zvyklí (viz náš starší článek).

Steam je dnes plnohodnotná sociální platforma, zatímco Epic Store se soustředí jen na prodej her. Navíc stále trpí porodními bolestmi, jak se projevilo například během nedávné první veliké slevové akce. Obchod dosud nemá ani tak elementární věc, jakou je virtuální nákupní košík, takže se všechny položky musí zaplatit zvlášť. Bezpečnostní platební systém přitom vyhodnocuje často opakované transakce jako rizikové a na krátký čas uživatelům může dokonce zablokoval účet. Obchod tedy doslova své zákazníky trestá za to, že v něm utrácejí své peníze.

Patrick Boivin (Twitter) @AngriestPat So I can confirm that me buying a whopping 5 games (ranging from 5 bucks to 50) on the Epic Store flagged my account for possibly fraudalent. Maybe if you guys had a fucking shopping cart jesus christ. 768 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Není to však jen tak černobílé, Epic Store nabízí i nějaké trumfy samotným hráčům. Kdy jindy v historii jste si mohli předobjednat novinku za méně než polovinu její budoucí ceny? Odvážil by se ještě někdo vloni doufat, že se klasiky jako Journey nebo Heavy Rain někdy dostanou z PlayStationu i na PC? Zapomínat bychom neměli ani na politiku každý týden jedna hra zdarma, byť poslední dobou se v této akci nachází spíše jen menší nezávislé hry.



Shenmue 3 aktuálně díky své nepopularitě může konkurovat i firmě Electronic Arts,.

Vzhledem k tomu, že exkluzivity jsou zpravidla časově omezené (nejčastěji na rok, v případě Borderlands 3 jen na půl roku) vnímám výzvy k pirátství jako vyložené pohrdání lidskou prací. Spousta naštvaných hráčů má evidentně problém pochopit, že pokud se jim aktuálně platné obchodní podmínky nelíbí, tak na ně nemusí přistupovat.

O dost složitější je situace u her, které vzniknou jen díky úspěšné kampani v komunitním financování. Přispěvatelé totiž investovali své peníze na základě jasně daných slibů, které nyní vývojáři nechtějí splnit. Tvůrci strategie Phoenix Point proto nabízí nespokojeným zákazníkům možnost refundace, což sice není úplně nejlepší řešení (hráči tím vlastně přispěli na nedobrovolnou bezúročnou půjčku), pořád je ale lepší než to, co udělali tvůrci Shenmue 3. Navzdory jasně projevenému přání komunity hru přesunuli na Epic Store a jakékoliv refundace odmítli. Žádný div, že jsou po čtyřech letech, kdy se vysněná hra konečně blíží dokončení, fanoušci naštvaní.

Epic na E3 přebral rukama ředitele Tima Sweeneyho prestižní cenu BAFTA za přínos hernímu průmyslu.

Dá se nicméně předpokládat, že se tato situace ještě změní. V tiskovém prohlášení autoři slíbili, že se na celou věc blíže podívají až skončí šílenství kolem výstavy E3. Ostatně nejspíše nemají ani jinou možnost, v tuto chvíli jde o jasné klamání zákazníků, stejně jako třeba v případě neslavné tašky z Falloutu od Bethesdy.

Ať to ale dopadne jakkoliv, veškerá odpovědnost by měla padnout na vývojáře z Ys Net. Epic Store za to nemůže o nic víc, než Steam za to, že v No Man Sky nebyl po vydání „slibovaný“ multiplayer.

Jisté v tuto chvíli je jen to, že Epic Store čeká ještě těžký boj. Nejde jen o to dostat herního klienta do lepšího stavu a zlepšit svůj image v očích hardcore komunity. Mnohem větší vrásky by mu brzy mohly přivodit nastupující technologie, jako je streamovací služba Stadia od Googlu nebo model herního Netflixu, jaký předvádí Xbox Game Pass.

PC herní scéna aktuálně prochází revolucí a po pravdě je zajímavější sledovat ji, než očekávat nástup příští generace konzolí, která podle všeho přidá jen na hrubém výpočetním výkonu a zkrácení nahrávacích časů.